'Faker' stellt neuen Rekord in League of Legends auf

Neuer Rekord für Lee "Faker" Sang-hyeok. Der Spieler von T1 feierte in League of Legends heute seinen 500. Sieg.

Die Liste an Erfolgen von Lee "Faker" Sang-hyeok ist lang: Dreifacher World-Champion, zweifacher Sieger des MSI oder zehnfacher Gewinner der League of Legends Champions Korea (LCK) - dem koreanischen Äquivalent zur Strauss Prime League.

Zuletzt erreichte er im Februar 2022 den nächsten individuellen Meilenstein: Als erster Spieler absolvierte er 700 Ligaspiele. Ab heute kann er sich einen weiteren Rekord ins Portfolio schreiben.

Trostpflaster auf MSI-Niederlage

In der LCK besiegte er mit seinem Team T1 die in diesem Split noch ungeschlagene Organisation GEN.G. Darüber hinaus feierte er dadurch seinen 500. Sieg in der Liga. Noch bemerkenswerter wird dieser, wenn man die Konstellation betrachtet. Denn im Best-of-Three sind zwei siegreiche Partien von Nöten, um überhaupt ein Spiel zu gewinnen.

Für 'Faker' dürfte dies auch ein kleines Trostpflaster sein, denn auf einen größeren Titel wartet er schon länger. Im Mai verlor T1 das Finale des MSI 2022 gegen Royal Never Give Up mit 3:2.