Fair-Play-Gesten "für Wolff typisch"

Während Torhüter Andreas Wolff am Donnerstagabend mit Industria Kielce einen 27:26-Erfolg über den SC Magdeburg erkämpfte, erhielt der Torwart in Abwesenheit offiziell einen Fair-Play-Preis überreicht.

Andreas Wolff wurde in Abwesenheit am Donnerstag geehrt Sascha Klahn

"Andreas Wolff hat nicht nur sportliche Höchstleistungen gezeigt, sondern auch eine vorbildliche Haltung in engen Wettkampfsituationen", begründete der Jury-Vorsitzende Manfred Lämmer die Entscheidung am Dienstag in einer Mitteilung des Deutschen Olympischen Sportbundes vor zwei Monaten. Den Preis nahm Axel Kromer, Vorstand Sport beim DHB, in Wiesbaden offiziell entgegen.

Wolff hatte bei der Handball-WM 2023 gleich mehrmals Fair Play bewiesen und sich bei den Schiedsrichtern dafür eingesetzt, dass gegnerische Spieler keine Zeitstrafen erhielten, nachdem sie Wolff indirekt mit Würfen am Kopf getroffen hatten.

"Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, in diesen Situationen die Wahrheit anzuzeigen und keine Zeitstrafen für den Gegner herauszuholen. Diese Regel wurde eingeführt, um uns Torhüter zu schützen. Daher sollten wir sie nicht ausnutzen, um uns einen Vorteil zu verschaffen", sagte Andreas Wolff damals.

"Solche Szenen ändern Verhaltensweisen"

"Eigentlich habe ich diese beiden Szenen gar nicht so sehr präsent, da das ausgezeichnete Verhalten für Andreas Wolff sehr typisch ist. Er schützt die gegnerischen Angreifer davor, dass sie aufgrund der neuen Regel sanktioniert werden, falls sie ihn nur unabsichtlich im Gesicht oder am Kopf getroffen haben. Das kenne ich von ihm", erläuterte Kromer in einem DHB-Interview.

Für den DHB-Funktionär steht die gesellschaftliche Signalwirkung bei solchen Awards im Vordergrund. "Die Frage ist ja, warum wir so ein Fair Play in so einem Rahmen wie dem Biebricher Schlossgespräch in Wiesbaden öffentlich hervorheben müssen. Ich glaube, innerhalb des Sports ist das weniger notwendig als darüber hinaus, denn da brauchen wir die Vorbildwirkung", erläutert Kromer. "Solche Szenen öffnen vielleicht dem einen oder anderen die Augen, geben Orientierung und ändern Verhaltensweisen. Deshalb ist es schön und wichtig für unsere Gesellschaft, an solche Aktionen zu erinnern."

Der Fair-Play-Gedanken spielt im deutschen und internationalen Handball eine recht große Rolle, symbolisch gleich zum Beginn einer Partie, wenn die angreifende Mannschaft auch der Abwehr freiwillig den Ball zuwirft oder sich die Gegenspieler vor dem ersten Zweikampf abklatschen.

"Fair Play muss immer einen Platz haben, denn der Gewinn ist riesig. Wer Fairness und die Werte des Sports unabhängig von Wettkampfergebnissen lebt, der findet sich auch in der Gesellschaft hervorragend zurecht", ist Kromer überzeugt und betont: "Menschen, die sich so im Sport durchsetzen, sind auch in sozialen Beziehungen, in Gruppen außerhalb des Sports und damit auch im Berufsleben erfolgreich."