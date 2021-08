Fahrradstraße: Geregeltes Miteinander

Viele der neuen Fahrradstraßen dürfen auch von Auto- und Motorradfahrern benutzt werden. Doch nicht allen von ihnen scheint klar zu sein, dass sie bestimmte Vorschriften beachten müssen - und dass die Radler Vorrechte genießen.

Radlern soll das Leben und speziell das Vorankommen erleichtert werden, und so entstehen in den Städten zunehmend die neuen Fahrradstraßen. Dass der Radverkehr hier neben besonderen Vorrechten auch den Anspruch auf Rücksichtnahme hat, scheint sich aber noch nicht unter allen Kraftfahrern herumgesprochen zu haben. Als Konsequenz müssen es Radler immer wieder erleben, dass sie auf der Fahrradstraße angehupt, mit großer Geschwindigkeit und ohne Mindestabstand überholt und nicht selten sogar beschimpft werden.

Ausgewiesen durch Verkehrszeichen

Aufklärung über das Regelwerk tut also not: Gekennzeichnet sind Fahrradstraßen durch ein Verkehrszeichen, das ein weißes Fahrrad im blauen Kreis abbildet, darunter steht schwarz auf weiß das Wort "Fahrradstraße". Häufig findet sich ergänzend ein Piktogramm auf dem Asphalt. Befahren werden darf ein solcherart ausgewiesener Verkehrsweg nur von Fahrrädern und Elektrokleinstfahrzeugen - von Pedelecs also, die mit elektrischer Unterstützung bestenfalls 25 km/h schnell sind (keine S-Pedelecs) oder von E-Scootern.

Vorschriften für Autofahrer

Häufig gestattet aber ein Zusatzschild auch Anliegern und/oder dem motorisierten Verkehr ganz generell die Nutzung der Fahrradstraße. Die Kraftfahrer unterliegen dann jedoch bestimmten Vorschriften. So ist ihnen maximal Tempo 30 erlaubt, und die Fahrradfahrer dürfen weder behindert noch gefährdet werden. Das bedeutet wiederum, dass Auto- oder Motorradfahrer ihre Geschwindigkeit gegebenenfalls noch weiter anpassen, sprich reduzieren müssen.

Nicht drängeln, nicht hupen

Wichtig zu wissen: Radfahrer dürfen in Fahrradstraßen ausdrücklich nebeneinander fahren, in beliebig hoher Zahl und sofern sie den entgegenkommenden Verkehr nicht behindern. Autofahrerseitiges Echauffieren, Drängeln oder gar Hupen ist also fehl am Platz.

Wie überall innerorts müssen Kraftfahrer beim Überholen von Radlern einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt das Rechtsfahrgebot. Und auch die üblichen Vorfahrtsregeln besitzen auf der Fahrradstraße Gültigkeit - rechts vor links also, sofern nichts anderes ausgewiesen ist.

Parken ist entlang der Fahrradstraße erlaubt - immer vorausgesetzt, entsprechendes Schilderwerk verbietet oder schränkt das nicht ein.

Bußgelder drohen

Kraftfahrern, die sich nicht an die Regeln der Fahrradstraße halten, droht mehr als nur ein erhobener Zeigefinger - sie müssen mit Bußgeldern rechnen.