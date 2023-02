Fahrradschlösser im Test: Sicherheit gibt’s auch schon günstig

Die Stiftung Warentest hat 24 Fahrradschlösser einem Test unterzogen. Zu den Kandidaten gehörten Kettenschlösser, aber auch Bügelschlösser sowie Faltschlösser. Testsieger wurde ein Modell, das bei weitem nicht das teuerste war - aber fast ebenso aufbruchsicher.

Kettenschloss-Konkurrenten aus eigenem Haus: Das leichte und preisgünstige Kryptonite Keeper (rechts) obsiegte über das schwere und teure Modell "New York" (links). Stiftung Warentest

Ob hochwertiges Rennrad, anspruchsvolles Mountainbike oder E-Bike: Der Trend zum teuren Fahrrad hält an. Im Mai 2021 hat beispielsweise das Onlineportal Idealo.de einen Durchschnittspreis von 1407 Euro registriert. Die wertvollen Zweiräder sind aber auch für Diebe eine interessante Beute. Umso wichtiger ist es, das Velo gut zu schützen.

Dabei kommt vor allem dem Fahrradschloss große Bedeutung zu. Es sollte stabil genug sein, um auch engagierten Klau-Versuchen standzuhalten. In der Märzausgabe ihrer Zeitschrift "test" hat die Stiftung Warentest jetzt insgesamt 24 Schlösser einer Erprobung unterzogen und dabei harte Methoden angewendet. Unter anderem, so heißt es, sei man den Testkandidaten mit Bolzenschneider, Zugmaschine und Eisensäge zu Leibe gerückt, und das bis zu drei Minuten lang.

Große Unterschiede bei Preis und Gewicht

Besonders interessiert hat die Tester, ob es unbedingt ein Schloss der höchsten Schutzklasse sein muss - oder ob nicht auch ein Produkt der mittleren Kategorie ausreichen kann. Denn die Highend-Produkte sind nicht nur teuer, sondern auch sehr schwer, es kann passieren, dass der Biker beziehungsweise die Bikerin knapp fünf Kilogramm mit sich herumschleppen muss.

Also sah die Strategie 2023 so aus, nur vier Anbieter - nämlich Abus, Axa, Kryptonite und Trelock - zum Vergleich zu bitten und dann jeweils ein Ketten-, Bügel- oder Faltschloss aus der höchsten Sicherheitsklasse gegen eines der mittleren antreten zu lassen.

"Auf die Schlösser mit hohem Sicherheitslevel ist tatsächlich Verlass", zogen die Warentester im Anschluss Bilanz. Doch auch unter den Kandidaten mittleren Niveaus hätten sich aufbruchsichere Modelle gefunden.

Gesamtsieg für ein günstiges Kettenschloss

Eines von ihnen trug sogar den Gesamtsieg davon: Das Kettenschloss Kryptonite Keeper 785. Zwar schnitt der hauseigene Premium-Konkurrent Kryptonite New York Fahgettaboudit Chain 1410 speziell bei der Aufbruchsicherheit noch einen Tick besser ab. Doch das Keeper konnte unterm Strich punkten, weil es deutlich leichter und damit besser zu handhaben ist, außerdem kommt es wesentlich günstiger. Mit 1,3 Kilogramm wiegt das Keeper grob gerechnet nur rund ein Viertel dessen, was das New York auf die Waage bringt (4,7 Kilogramm), und beim Preis stehen 59 Euro immerhin 200 Euro gegenüber.

Mit "gut" bewerteten die Warentester außerdem die Kettenschlösser Axa Newton Promoto +2 (66 Euro) und Trelock BC 680 (80 Euro).

Bügelschloss Kryptonite New York Lock M 18 WL: Lässt sich besonders schwer knacken. Kryptonite

Bestes Bügelschloss - und gleichzeitig das aufbruchsicherste unter allen Prüflingen - wurde das Kryptonite New York Lock M18-WL (170 Euro), gefolgt von den gleichauf liegenden Abus Granit Xplus 540/160HB300 + USH540 (140 Euro) und Trelock U6 (96 Euro) sowie dem Trelock U4 Plus (58 Euro), alle erhielten sie das Prädikat "gut".

Den Sieg bei den Faltschlössern teilten sich gleich fünf Modelle: Abus Bordo Granit 6500K/90 BK SH (170 Euro), Axa Fold Ultra 90 (130 Euro), Kryptonite Evolution 790 Folding Lock (150 Euro), Kryptonite Keeper 510 Folding Lock (89 Euro) und Trelock FS 580 Toro X-Press (145 Euro). Haarscharf dahinter platzierte sich das Trelock FS 380 Trigo (90 Euro).

Gehört zum Sieger-Quintett bei den Faltschlössern: Abus Bordo Granit. Abus

Zu schnell geknackt

Es gab aber auch Prüflinge, denen kein gutes Ergebnis beschieden wurde. Drei Schlösser der Mittelklasse konnten von den Test-Fahrradknackern so schnell außer Gefecht gesetzt werden, dass sie praktisch keinen Schutz boten: Die Kettenschlösser Trelock BC 380 (48 Euro) und Axa Clinch+ (35 Euro) sowie das Faltschloss Abus Bordo Lite (80 Euro). Jeder Vertreter des Trios fiel als Konsequenz mit der Gesamtnote "mangelhaft" durch.

Mit Schadstoffen belastet

Das Klassenziel haben auch drei weitere "mangelhafte" Schlösser nicht erreicht, wobei in ihrem Fall ein anderer Grund ausschlaggebend war: Bei den beiden Abus-Kettenschlössern Granit City Chain XPlus (190 Euro) und Steel-O-Chain (55 Euro) sowie beim Bügelschloss Axa Newton Pro 190 (56 Euro) wurde eine zu hohe Schadstoffbelastung diagnostiziert.

Preisvergleich lohnt

Noch ein Wort zu den Preisen: Die hier genannten sind nicht in Stein gemeißelt. Anzuraten ist ein Preisvergleich, am besten im Internet - oftmals werden die Schlösser zu deutlich günstigeren Preisen angeboten.

Doppelt gesichert schützt besser

Fachleute raten dazu, das Bike gerade an besonders diebstahlsgefährdeten Orten gleich mit zwei Schlössern zu sichern, die sich hinsichtlich des Schließsystems und der Bauart unterscheiden. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, einerseits ein Ketten-, andererseits aber auch noch ein Bügelschloss herzunehmen. Denn viele Diebe haben sich auf einen Typ spezialisiert und tun sich dann mit dem anderen schwerer.

Keinesfalls sollte das Fahrrad frei geparkt werden, für Langfinger ist es ein Leichtes, das Velo mitsamt des Schlosses wegzutragen und anschließend zu verladen. Besser ist es, Rahmen und Hinterrad an einen fest verankerten Ständer, einen Laternenmast oder ein Geländer anzuschließen und idealerweise das Vorderrad per separatem Schloss mit dem Rahmen zu verbinden. Wenn der Schließzylinder nach unten zeigt, kommt der Dieb schwerer ran.