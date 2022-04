Fahrradhelm: Was zu beachten ist

Eine Helmpflicht gibt es in Deutschland zwar nicht. Mehr und mehr Radfahrer und Radfahrerinnen setzen den Kopfschutz inzwischen aber freiwillig auf. Das ist vernünftig, denn der Fahrradhelm kann vor schweren Verletzungen bewahren und Leben retten. Aber es muss das richtige Modell sein.

Auf der Skipiste ist kaum noch jemand ohne Helm zu sehen, und auch unter Radfahrenden setzt sich die schützende Kopfbedeckung zunehmend durch. Etwa 32 Prozent der Radler und Radlerinnen schwingen sich inzwischen "oben mit" in den Sattel. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass über zwei Drittel noch immer auf den Helm verzichten.

Die Helm-Muffel gehen ein hohes Risiko ein. Denn bei rund einem Viertel der Fahrradunfälle kommt es zu Kopfverletzungen, was schlimmstenfalls zu bleibenden Schäden oder gar dazu führen kann, dass der Biker beziehungsweise die Bikerin den Sturz nicht überlebt. "Radfahren ist und bleibt gefährlich", sagt Marc-Phillip Waschke, Referent für Verkehrssicherheit beim TÜV-Verband. Das Tragen eines Helms ändere zwar nichts am Unfallrisiko, biete aber den bestmöglichen Schutz.

Für jeden Kopf der passende Helm

Die Ausrede, wonach ein passendes Modell nicht zu finden sei, sticht längst nicht mehr. Ähnlich wie bei Schuhen würden die Hersteller unterschiedliche Kopfformen als Entwicklungsgrundlage verwenden, weiß man beim Pressedienst Fahrrad, und so sei für jeden der adäquate Kopfschutz zu finden.

Die richtige Größe lässt sich zunächst durch Anlegen eines Maßbands ermitteln. Es wird etwa zweieinhalb Zentimeter über den Augenbrauen angelegt und dann möglichst waagerecht um den Kopf gezogen. Ein wichtiger Anhaltspunkt, der aber die Anprobe nicht ersetzt. Nur die persönliche Bekanntschaft mit dem künftigen Kopfschutz vermittelt die Gewissheit, dass er tatsächlich optimal passt. "Er sollte festsitzen, aber kein beengendes Gefühl geben", sagt TÜV-Experte Waschke.

So sitzt der Helm richtig: Links so, wie es sich gehört, das mittlere und rechte Motiv zeigen, wie es nicht sein sollte. pd-f/Arne Bischoff

Hinterkopf, Schläfen und Stirn müssen gut geschützt sein. Der Helm darf deshalb nicht zu weit in den Nacken geschoben werden, gut sitzt er wiederum ungefähr zweieinhalb Zentimeter über den Augenbrauen. Mithilfe von Kinnriemen und Verstellrädchen oder -schiebern im Nackenbereich lässt sich das finale "Feintuning" betreiben. Auch ausreichend Belüftungsöffnungen sollten vorhanden sein, und Reflektoren sorgen für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Manche Modelle sind mit roten LED-Leuchten im Hinterkopfbereich ausgestattet, ein zusätzliches Sicherheits-Plus, das vom Gesetzgeber aber nicht als Ersatz für das eigentliche Rücklicht akzeptiert wird.

Auf Prüfzeichen achten

Ein Prüfzeichen weist darauf hin, dass der Helm gängigen Qualitätsstandards entspricht. Während das sogenannte CE-Kennzeichen vom Hersteller selbst verliehen wird, belegen GS-Zeichen und die Norm EN 1078 Tests von unabhängiger Seite, hier werden die Prüflinge nicht nur auf Stabilität, sondern beispielsweise auch auf eventuell gesundheitsschädliche Weichmacher hin untersucht. Für Kinderhelme, die besondere Anforderungen erfüllen müssen, gibt es eine eigene EU-Norm (EN 1080). Den schnellen E-Bikern sind Modelle ans Herz zu legen, die der niederländischen Norm NTA 8776 entsprechen, was bedeutet, dass sie eine ausgeprägtere Dämpfung besitzen und Schläfen sowie Nacken besonders gut schützen.

Nach fünf Jahren ist Schluss

Drastisch veranschaulicht im Melonentest: Was bei einem Sturz ohne Helm passieren kann - und wie es "oben mit" abgeht. pd-f/abus

Weil der Fahrradhelm einer Alterung unterliegt, die auf Dauer seine Schutzwirkung beeinträchtigt, sollte er gemäß einer Empfehlung der Deutschen Verkehrswacht nach spätestens fünf Jahren ausgemustert werden. Und umgehend nach einem Sturz - selbst wenn keine äußeren Schäden auszumachen sind.

Anders als in anderen Ländern - Finnland etwa, Malta oder (außerorts) Spanien - gibt es in Deutschland keine Helmpflicht für Fahrradfahrende. Wenn entsprechend ungeschützte Radler in einen Unfall geraten, muss die gegnerische Haftpflicht also zahlen. Allerdings sind die Gerichtsurteile hier nicht immer einheitlich ausgefallen. Vorgeschrieben ist der Helm bei den sogenannten S-Pedelecs, die mit Motorunterstützung bis zu 45 km/ schnell sind und offiziell als Kleinkrafträder gelten.