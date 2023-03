"Fahrlässig": Magull hadert nach Bayerns Königsklassen-Aus

Da waren es nur noch zwei: Die Bayern-Frauen müssen nach dem enttäuschenden Auftritt in der Champions League beim WFC Arsenal den Traum vom Triple begraben. Lina Magull hadert, legt den Fokus nun aber auf Meisterschaft und Pokal.

Ein Traumtor von Frida Maanum, ein Kopfball von Stina Blackstenius - nach 23 Minuten war die Messe für den FC Bayern beim Viertelfinal-Rückspiel im Londoner Emirates Stadium schon gelesen. "In der ersten Halbzeit haben wir 20 Minuten geschlafen, waren zu fahrlässig und hatten leichte Abspielfehler", ärgerte sich Kapitänin Lina Magull. "Das wurde bestraft. Es war verdient für Arsenal."

Die Münchnerinnen, beim 1:0-Sieg in der Liga im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg noch hochkonzentriert, bissig im Zweikampf und mit Torchancen, kamen gegen Arsenal überhaupt nicht in Fahrt. "Es ist enttäuschend, dass wir es aus der Hand gegeben haben in zehn bis 15 Minuten in der ersten Halbzeit", meinte Trainer Alexander Straus, vor allem "durch Dinge, die wir normalerweise nicht machen".

Stanway hadert mit "individuellen Fehlern"

Das sah auch Mittelfeldspielerin Georgia Stanway so, die gegen Wolfsburg noch das Tor des Tages markiert hatte. "Individuelle Fehler haben es uns gekostet, wir kamen nie richtig ins Spiel", so die 24-jährige englische Nationalspielerin. "Arsenal war das bessere Team heute, mit mehr Qualität und hat es geschafft, mehr Chancen herauszuspielen."

Die Bayern blieben letztlich chancenlos. "Es tut weh und ist frustrierend", sagte Magull, "wir müssen uns an die eigene Nase fassen." Und den Blick nach vorne richten. Da wartet am Sonntag in der Bundesliga für den Tabellenführer die Aufgabe bei Neuling SV Meppen, ehe nach der Länderspielpause der Pokal-Halbfinal-Knüller gegen Wolfsburg auf dem Programm steht. "Wir haben noch zwei Wettbewerbe offen und versuchen jetzt, noch enger zusammenzustehen und den vollen Fokus darauf zu legen", versucht Magull das Aus in London mit einem Blick nach vorne zu verarbeiten.