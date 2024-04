Fahren auch die Färöer-Frauen zur EM?

Auch die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für die Endrunde, um diese zu ermitteln, werden allerdings nur die Resultate gegen die beiden Topteams und nicht die Duelle mit dem jeweiligen Gruppenvierten berücksichtigt. Damit ist z.B. das Remis der Türkei gegen Serbien möglicherweise schon Gold wert und nach den Männern könnten auch die Frauen der Färöer den Sprung zum Großturnier schaffen.

Fünf Teams haben schon zwei Pluspunkte im aktuellen Ranking geholt, gehen als Zweiter in den letzten Spieltag. Polen, Tschechien, Slowenien und Island gehen jeweils mit Heimvorteil in das direkte Duell um Rang 2, nur die Ukraine muss auswärts in der Slowakei spielen.

In der Gruppe 1 ist Rang 3 schon an Griechenland vergeben, in der Gruppe 5 geht es zwischen Litauen und Aserbaidschan in einem Fernduell um die Positionen 3 und 4. Aserbaidschan hat den direkten Vergleich mit Litauen verloren, muss als in Spanien definitiv punkten, um noch Rang 3 zu erobern. In allen sechs weiteren Gruppen geht es um die Positionen 2 und 3, damit könnte aber auch ohne Pluspunkte die Tordifferenz von entscheidender Bedeutung werden.

Die Ukraine konnte das erste Duell mit der Slowakei damals knapp gewinnen, allerdings haben mittlerweile zahlreiche Spielerinnen ihre Karriere beendet. Tschechien siegte schon in Portugal mit 30:26, Island bei den Färöer mit 28:23 und Polen im Kosovo mit 34:27. Slowenien feierte beim 31:18 in Italien den deutlichsten Erfolg in diesen direkten Duellen. Mit 29:29 brachte hingegen das erste Duell zwischen der Türkei und Serbien keinen Sieger hervor.

Kampf um Rang 3