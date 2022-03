Fahne trifft Schiri-Beobachter: Kreisliga-Team trennt sich von seinem Trainer

Ein kurzer Wutausbruch in der Kreisliga A hat für den Trainer der zweiten Mannschaft des SC Union Nettetal nun das Aus zur Folge.

4:1-Pausenführung, am Ende eine 4:5-Niederlage. Das Heimspiel des SC Union Nettetal II in der Kreisliga A Kempen-Krefeld gegen den VfB Uerdingen bot reichlich Stoff für Emotionen. Für einen kurzen Moment verlor der heimische Trainer während der 90 Minuten die Fassung und trat gegen eine am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie angebrachte Fahne. Was dann geschah beschreit der SC Union in einer Meldung so: "Diese hat sich dann so unglücklich aus der Bodenhülse gelöst und ist über die Bande geflogen, dass sie den Schiedsrichterbeobachter unglücklich auf den Stehrängen getroffen hat."

Sofort habe der Trainer erkannt, was er da angerichtet habe und sei nach Darstellung des Vereins über die Bande gesprungen und habe sich gemeinsam mit Betreuern und anderen Zuschauern um den verletzten Schiedsrichterbeobachter gekümmert. Dieser sei nach Informationen der "Rheinischen Post" am Hals und im Gesicht getroffen worden und ging bewusstlos zu Boden. Nach wenigen Tagen habe er aber wieder das Krankenhaus verlassen können.

Weiter betont der Verein, dass es ihm sehr daran gelegen sei, das gute Verhältnis mit dem Schiedsrichterbeobachter nicht zu trüben. In diesem Kontext hat sich Nettetal II von seinem Trainer getrennt. Ganz verdaut scheinen die Ereignisse noch nicht, denn in der Meldung des Vereins heißt es auch: "Der Vorstand hat diesen Vorfall auch im Nachgang nochmals genau untersucht und ist immer noch sprachlos über das, was passiert ist. Diese unbedachte Aktion und die daraus resultierenden Auswirkungen sind extrem unglücklich, weil sie selbst willentlich wohl kaum zu wiederholen wäre."