Fagioli vor siebenmonatiger Sperre - Was blüht Tonali und Zaniolo?

Illegale Wetten mehrerer aktiver Profis haben den italienischen Fußball erschüttert. Das Urteil im Fall Nicolo Fagioli rückt offenbar näher. Und wie hart trifft es Sandro Tonali und Nicolo Zaniolo?

Offiziell ist die erste Strafe im italienischen Kampf gegen illegale Wetten aktiver Profis noch nicht, doch nach Informationen von "Sky Sport Italia" scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Demnach hätten sich die Anwälte von Nicolo Fagioli mit der Bundesanwaltschaft auf eine siebenmonatige Sperre des Juventus-Profis verständigt. Die Saison 2023/24 wäre für den 22-Jährigen gelaufen, allerdings wäre es eine deutliche Verringerung der Mindeststrafe für einen Verstoß gegen Artikel 24 des Sportgesetzbuchs. Dieser sähe eine dreijährige Sperre vor.

Hilfreich waren für Fagioli, gegen den seit dem 11. Oktober offiziell ermittelt wird, dem Bericht nach die vollumfängliche Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft sowie die Bereitschaft, den eigenen Kampf gegen die Spielsucht anzugehen. Erst wenn der italienische Fußballverband FIGC eine offizielle Mitteilung zur Sperre herausgibt, beginnt Fagiolis unfreiwillige Auszeit.

Bleibt die Frage, wie hart es die "Nachahmer" Sandro Tonali (23) und Nicolo Zaniolo (24) trifft. Einen Tag nach der Mitteilung der Ermittlungen gegen Fagioli waren die Untersuchungen beim Duo der italienischen Nationalmannschaft öffentlich geworden. Nationaltrainer Luciano Spalletti schickte den Profi von Newcastle United und den von Aston Villa umgehend nach Hause.

"Sandro ist erschüttert, er hat aber bereits begonnen zu kämpfen"

"Ich glaube, es war richtig, die Jungs nach Hause zu schicken - auch zu ihrem Schutz", hatte Sportminister Andrea Abodi daraufhin verlauten lassen. Am Dienstag äußerte sich Tonalis Berater Giuseppe Riso am Rande einer Veranstaltung in der italienischen Botschaft in London: "Sandro ist erschüttert, er hat aber bereits begonnen zu kämpfen. Sein wichtigster Kampf gegen eine Krankheit hat begonnen. Er wird diesen Kampf gewinnen. Sandros Erfahrung wird ihn retten."

Riso dankte in seinem Statement ausdrücklich auch FIGC-Präsident Gabriele Gravina sowie Stammverein Newcastle, die dem Spieler in der schweren Zeit "sehr nahe" stünden. Während Tonali zuzugeben scheint, wie Fagioli auf Fußballspiele gewettet zu haben, fährt Zaniolo offenbar eine andere Strategie. Der Offensivspieler bestreite, auf Fußball gewettet zu haben, stattdessen sei er auf illegalen Websites unterwegs gewesen, um Poker und Blackjack zu spielen.