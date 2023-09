Faesers Kritik am DFB ist billig

Durch das Timing bei der Verkündung der Flick-Entlassung hat der DFB Kritik auf sich gezogen - unter anderem von Innenministerin Nancy Faeser. Ihr Seitenhieb ist aber deplatziert. Ein Kommentar von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob.

Es ist das gute Recht von wirklichen sowie nur vorübergehenden Basketball-Fans, zu beklagen, den Weltmeistern sei durch die Entlassung Hansi Flicks die Show gestohlen worden. Der Aufregung über das Timing der DFB-Medieninfo am Sonntag geht jedoch ein falsches Verständnis des Nachrichtengeschäfts voraus. Und beim allseits beliebten DFB-Bashing wäre dem Verband wohl auch Versagen vorgeworfen worden, hätten "Bild" oder kicker die Trennung vom Bundestrainer vor ihm vermeldet.

Wenn aber die Innenministerin dann auch noch meint, in diese Kerbe hauen zu müssen, zeigt das nur, wie wichtig der Fußball als Resonanzkörper ist, wenn es um die Befindlichkeiten im deutschen Sport geht, und als Plattform für Populismus. Klar, Nancy Faesers Empfang des fantastischen DBB-Teams war nicht die geeignete Bühne für ein Statement dazu, dass ihr für den Sport zuständiges Ressort den Etat für die Förderung im nächsten Haushalt um zehn Prozent kürzt.

Auch die Potenzialanalyse, die die Leichtathletik an der Spitze und den Basketball am Ende sah, musste da kein Thema sein. Der Seitenhieb auf den DFB war aber ebenso deplatziert - und allzu billig für eine Ministerin des Bundes. Aber Faeser steckt ja auch mitten im Wahlkampf, sie will Ministerpräsidentin Hessens werden …

Aus Katar übrigens kommt der Weltverbandspräsident, der die wunderbare Mannschaft ehrte. Sportswashing? Kein Thema mehr beim Basketball, weder für Fans, noch für Faeser. Für wichtige Botschaften und platten Populismus bleibt der Fußball die Nr. 1.