Faeser und Neuendorf reisen nach Katar

Außer mit sportlichem Erfolg will der DFB bei der WM in Katar mit klarer Haltung punkten. Gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium ist schon vorab ein starkes Zeichen geplant, wie DFB-Präsident Neuendorf beim Redaktionsbesuch des kicker am Montag erklärte.

Reisen vor der WM nach Katar: Bundesinnenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf. getty images (2)