Färoer Inseln begeistern bei EM-Premiere

Auf den Färoer Inseln ist es aktuell noch ruhiger als sonst: Knapp zehn Prozent der rund 50.000 Einwohner reisten zur Handball-EM nach Berlin und sorgten beim ersten EM-Auftritt ihres Landes für Heimspielatmosphäre. Die Spieler genießen den Support der Anhänger - und wollen nun den ersten Sieg.

Aus Berlin berichtet Julia Nikoleit

Es war eine Party in weiß-rot-blau: Über 5.000 mitgereiste Färinger Fans verwandelten die Berliner Mercedes-Benz-Arena am Donnerstag in eine Heimspielstätte für ihr Team. Die Anhänger hüpften, klatschen oder sangen nahezu ununterbrochen. Sie sprangen nach jedem Tor auf und bejubelten jede gelungene Aktion. Lange Angriffe der Slowenen wurden mit einem Pfeifkonzert begleitet. Und auch der charakteristische "Hú"-Schlachtruf, der durch den Nachbarn Island weltweit berühmt wurde, schallte wiederholt durch die Arena.

Kurz gesagt: Die Halle war fest in der Hand des Underdogs. "Wir hatten das Gefühl, zu Hause zu spielen", schwärmte Rechtsaußen Hákun West av Teigum, der bei den Füchsen Berlin unter Vertrag steht, nach dem Match. "Es war mit diesen Fans, als hätten wir einen achten Spieler auf dem Feld gehabt." Und Torwart Pauli Jacobsen betonte: "Es war ein überragendes Gefühl, vor so vielen Fans zu spielen und für sie ein gutes Spiel abzuliefern."

Denn nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Feld wusste der EM-Neuling bei seiner Premiere zu begeistern. Das junge Team von den Färoer Inseln bot Slowenien über 60 Minuten Paroli und schnupperte zwischenzeitlich sogar an der Sensation (17:15, 34.), bevor am Ende die Erfahrung der Slowenen die Oberhand gegenüber der Euphorie der Färinger gewann.

"Wir haben zu viel vergeben, darum haben wir verloren. Dabei hatten wir alle Chancen", ärgerte sich Elias Ellefsen á Skipagøtu, Der Spielmacher des THW Kiel war mit neun Toren gemeinsam mit West av Teigum bester Werfer seiner Mannschaft. Torwart Jacobsen stimmte zu: "Das (die vergebenen Bälle, Anm. d. Red.) hat ihnen Möglichkeiten gegeben, die wir ihnen nicht geben wollten."

Dass er nach dem Spiel als Player of the Match ausgezeichnet wurde, war für West av Teigum daher auch nur Nebensache. "Das wird eine schöne Erinnerung sein, aber in meinem Kopf ist jetzt die Niederlage", erklärte der Rechtsaußen in der Mixedzone und drehte den bunten Berliner Bären, den es bei der Ehrung gab, in der Hand. "Es ist eine bittere Niederlage, denn wir haben über weite Strecken gut gespielt."

Handball-Geschichte geschrieben

Trotz der 29:32-Niederlage (zum Spielbericht) schrieb die Mannschaft des dänischen Trainers Peter Bredsdorff Larsen Geschichte: Es war das erste Spiel bei einer Handball-Europameisterschaft für die kleine Nation. "Hier dabei zu sein", unterstrich Jacobsen, "ist sehr groß für uns. Es ist seit vielen Jahren ein Traum von uns gewesen und jetzt haben wir es endlich geschafft."

Auch Ellefsen á Skipagøtu unterstrich den historischen Moment. "Das bedeutet uns sehr viel", betonte der 21-Jährige. "Wir sind überglücklich, hier dabei zu sein." Und die Spieler wissen auch, was es für ihr Land bedeutet. "Wir können als Team die Freude und die Aufregung der Fans spüren - von denen, die mitgereist sind genauso wie von denen zu Hause", beschreibt West av Teigum. "Jeder schaut zu und unterstützt uns. Das ist eine Ehre."

Dass die Färoer erstmals dabei sind, ist nicht nur die Folge des größeren Teilnehmerfeldes (2020 wurde die Handball-EM auf 24 Mannschaften aufgestockt), sondern auch von der Entwicklung. Die Färoer haben einen jungen Kader, sieben Spieler sind Jahrgang 2002 oder jünger. Rückraumspieler Óli Mittún (IK Sävehof) ist gerade einmal 18 Jahre alt.

Auch Ellefsen á Skipagøtu und West av Teigum sind beide erst 21 Jahre alt - und haben bereits den Schritt in die 1. Bundesliga geschafft haben. Ihre Mitspieler laufen in Island, Dänemark, Schweden und Norwegen auf; nur der 19 Jahre Kreisläufer Isak Vedelsbøl spielt noch bei H71 Hoyvik in der Heimat.

Der Traum vom ersten Sieg

Gegen Norwegen (Samstag, 20:30 Uhr) und Polen (Montag, 18:00 Uhr) wollen die Färinger in der Gruppe D nun noch ihr großes Ziel verwirklichen: Einen Sieg bei der EM-Premiere zu holen. "Wir haben bislang noch nie ein Spiel bei einer Europameisterschaft gewonnen", sagt Ellefsen á Skipagøtu. "Das ist unser großes Ziel." Auch Torwart Jacobsen verspricht: "Wir werden auf jeden Fall versuchen, unseren ersten Sieg zu holen!"

Mit dem zweifachen Vize-Weltmeister Norwegen wartet jedoch einer der Mitfavoriten auf den Titel. "Es wird ein hartes Spiel", sagt Ellefsen á Skipagøtu, der unter anderem auf seinen Vereinskollegen Harald Reinkind treffen wird. "Sie haben ein wirkliches starkes Team, aber wir glauben an uns und wollen versuchen, ihnen ein gutes Spiel liefern."

Der Spielmacher glaubt an eine Überraschung. "Wir haben heute gezeigt, was wir leisten können", erklärte er nach dem Auftritt gegen Slowenien. "Wenn wir so gut das ganze Spiel spielen und es ein bisschen besser im Angriff haben, ist es vielleicht möglich." Darauf, dass die Norweger sie unterschätzen, kann der Neuling nicht setzen. "Sie haben es spannend gemacht gegen Slowenien", ist Reinkind gewarnt. "Sie sind keine leichte Gegner."

Eine besondere Herausforderung für die Färinger wird die überlegene Physis der Norweger. "Sie sind ein körperliches starkes Team und viele größer als wir", blickt Ellefsen á Skipagøtu voraus. "Wir brauchen all unsere Muskeln, um das ganze Spiel mitzuhalten." Auf eine Sache können sich Ellefsen á Skipagøtu, West av Teigum und ihre Mitspieler verlassen: Ihre Fans werden erneut für beste Stimmung sorgen. "Wir sind so unglaublich stolz", das betont Torwart Jacobsen ausdrücklich, "dass so viele Menschen hier sind, um uns zu unterstützen."

jun

Große Unterstützung: Über 5.000 Fans von den Färoer Inseln waren in Berlin in der Halle. Ingrid Anderson-Jensen