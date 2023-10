München und Ingolstadt verspielen bessere Ausgangsposition

Der EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt haben in der CHL ihre abschließenden Gruppenspiele verloren und verspielten dadurch eine bessere Ausgangsposition für die Play-offs.

Färjestads BK begann stark und drückte die Münchner in die Defensive. Der deutsche Meister wehrte sich lange Zeit erfolgreich, doch in der 12. Minute war Forsell zur Stelle und erzielte die Führung für die Schweden. Kurz nach Anpfiff des zweiten Drittels schlug Färjestads dann zum zweiten Mal durch Johansson zu (22.).

Dann aber kam München, das sich auf einen starken Goalie Allavena stützen konnte, besser ins Spiel und erzielte in Unterzahl das Anschlusstor. Nach einem Pass von Krämmer war DeSousa zur Stelle und markierte das 1:2 (37.). Damit nicht genug, denn nur zwei Minuten später war es Krämmer selbst, der das 2:2 markierte.

München startet mit Rückenwind, doch ein Doppelschlag Färjestads entscheidet die Partie

Mit dem Rückenwind des Ausgleichs startete München dann in den Schlussabschnitt. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Toni Söderholm lieferte dem schwedischen Topteam nun ein Duell auf Augenhöhe, Chancen gab es auf beiden Seiten. Das bessere Ende hatte aber Färejstads für sich. Nygard (49.) und Nygren (50.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, München konnte der Partie keine Wende mehr geben.

Durch die Niederlage rutschten die bereits für die K.-o.-Runde qualifizierten Münchner in der Tabelle ab und verpassten dadurch eine bessere Ausgangslage für die Setzliste. Die endgültige Position steht nach den finalen Gruppenspielen am Mittwoch fest, die Achtelfinalpartien steigen am 1. und 15. November.

Ingolstadt ohne Tore gegen Vitkovice

Auch Vizemeister ERC Ingolstadt verlor sein letztes Gruppenspiel. Die Schanzer, die derzeit auch in der DEL eine schwache Phase durchlaufen, unterlagen dem HC Vitkovice klar mit 0:5, waren aber ebenfalls bereits für das Achtelfinale qualifiziert.



Die ebenfalls bereits qualifizierten Adler Mannheim treten am Mittwoch (18.30 Uhr) beim noch punktlosen Schlusslicht HC Kosice aus der Slowakei an. Mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit würden sich die Kurpfälzer Tabellenplatz eins nach der Gruppenphase sichern.