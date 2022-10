"Fände ich gut": Köln hofft auf Verlegung des Spiels gegen Hoffenheim

Am heutigen Freitag um 13 Uhr muss Köln sein Spiel beim 1. FC Slovacko nachholen und schon am Sonntag in der Bundesliga wieder antreten. Steffen Baumgart hofft, dass es nicht dazu kommt.

Wünscht sich eine längere Pause: Steffen Baumgart. IMAGO/Treese