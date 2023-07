"Fällt mir sehr schwer, Alba zu verlassen": Lo sucht neue Herausforderung

Der deutsche Aufbauspieler Maodo Lo sucht noch einmal eine neue Herausforderung. Nach der WM wird er es im europäischen Ausland versuchen.

Maodo Lo wird seinen auslaufenden Vertrag bei Alba Berlin nicht verlängern und vom deutschen Topclub zu Olimpia Mailand wechseln. Dies teilten beide Vereine am Samstag mit. "Es fällt mir sehr schwer, Alba zu verlassen. Berlin ist mein Zuhause, und ich bin wirklich von Glück gesegnet, dass es in meiner Heimatstadt einen so tollen Verein wie Alba gibt, der mich hier aufgenommen und mir noch mal einen wahnsinnigen Leistungsschritt in meiner Karriere ermöglicht hat", sagte der 30 Jahre alte Lo, der seit 2020 für die Albatrosse spielte. In Mailand unterschrieb er einen Zweijahresvertrag.

"Tolle Erfolge" bleiben immer in Los Herzen

Nach insgesamt 201 Spielen, zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg will Lo nun eine neue Herausforderung suchen. In seinen drei Jahren in der Hauptstadt habe er immer alles gegeben und auch "wenn es in der letzten Saison leider nicht wieder zur Meisterschaft gereicht hat, haben wir zusammen wirklich tolle Erfolge gefeiert, die immer in meinem Herzen bleiben werden". Nun sei aber die Zeit gekommen, die Chance zu nutzen, "noch einmal im Ausland zu spielen". Alba werde immer sein Zuhause bleiben, bekundete Lo. "Deshalb sehen wir uns auf jeden Fall wieder."

"Ich war schon immer der Überzeugung, dass Maodo perfekt zu uns und unserer Spielphilosophie passt", Sportdirektor Himar Ojeda, der auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit zurückblickte. "Wir wünschen ihm und seiner wunderbaren Familie nur das Beste."

Bei der Basketball-WM in diesem Sommer (25. August bis 10. September) in Asien will der Aufbauspieler mit dem Nationalteam einen weiteren großen Erfolg einfahren. Im Vorjahr hatte es bei der Heim-EM mit Spielen in Köln und Berlin die Bronzemedaille gegeben. Lo agiert im Nationalteam meist als Nebenmann und Ersatz für Kapitän Dennis Schröder.