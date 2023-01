"Fällt mir nicht leicht": BVB macht Ryerson-Deal offiziell

Borussia Dortmund hat seinen ersten Winterneuzugang offiziell bestätigt: Julian Ryerson schließt sich mit einem Vertrag bis 2026 dem BVB an.

Im Sommer wäre Julian Ryerson ohnehin zu Borussia Dortmund gewechselt, jetzt haben die BVB-Verantwortlichen den Transfer um ein halbes Jahr vorgezogen: Weil Rechtsverteidiger Thomas Meunier mit einer Muskelverletzung noch wochenlang ausfallen wird und auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro in der Vergangenheit verletzungsanfällig war, wechselt der 25 Jahre alte norwegische Nationalspieler mit sofortiger Wirkung vom 1. FC Union Berlin nach Dortmund - vom Tabellenfünften zum -sechsten also.

Ryerson, über den beim BVB schon im Sommer diskutiert worden war, erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2026 und kostet eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro. Die Borussia nutzte eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier des flexiblen Außenverteidigers, der sowohl links als auch rechts agieren kann.

Sein Profil, sein Charakter und seine Gier, den Platz unter allen Umständen als Sieger verlassen zu wollen, gefallen uns sehr. Sebastian Kehl

"Vor uns liegen große sportliche Herausforderungen, für die wir defensive Stabilität benötigen", wird Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zitiert: "Julian Ryerson ist ein intelligenter und im positiven Sinne sehr aggressiv verteidigender Spieler. Sein Profil, sein Charakter und seine Gier, den Platz unter allen Umständen als Sieger verlassen zu wollen, gefallen uns sehr." Zudem sei die Flexibilität Ryersons ein großes Plus gewesen.

Ryerson, der in diesem Winter auch schon mit Klubs aus der Premier League und der Serie A in Verbindung gebracht wurde, spielte seit seinem Wechsel von Viking Stavanger im Sommer 2018 bei Union - damals noch Zweitligist - und war zuletzt hinter Kapitän Christopher Trimmel dienstältester Profi der Eisernen. Außerdem fungierte er als Trimmels Stellvertreter. In dieser Saison absolvierte er 13 Bundesligapartien (eine Torvorlage, kicker-Notenschnitt 3,25).

"Es fällt mir nicht leicht, Union Berlin zu verlassen"

"Es fällt mir nicht leicht, Union Berlin zu verlassen, denn diesem besonderen Klub, meinen Mitspielern, den Mitarbeitern und den Fans habe ich viel zu verdanken", erklärt Ryerson: "Ich werde die Zeit an der Alten Försterei immer in bester Erinnerung behalten. Jetzt freue ich mich auf ein neues Kapitel bei Borussia Dortmund und möchte dem BVB dabei helfen, seine Ziele in der Bundesliga, der Champions League und im DFB-Pokal zu erreichen. Als Mitglied des Gegners habe ich die Stimmung im Signal Iduna Park schon erleben dürfen - ich war beeindruckt und bin schon jetzt gespannt, wie es sich anfühlen wird, die berühmte Gelbe Wand im Rücken zu haben."

In der Winter-Rangliste des kicker hatte Ryerson unter den Außenverteidigern den zwölften Platz belegt. Ein BVB-Profi hatte es nicht in das Ranking geschafft. Die Daten weisen für den baldigen Dortmunder in dieser Bundesliga-Saison unter anderem eine Passquote von 73 Prozent und eine Zweikampfquote von 48 Prozent aus.

In Berlin bedauern sie den Abgang, das macht Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert deutlich: "Julian hat sich in seiner Zeit bei uns kontinuierlich entwickelt. Wir sind stolz, dass Union einen Teil zu Julians Entwicklung beitragen konnte, und bedauern, dass wir ihn trotz großer Bemühungen nicht halten konnten."