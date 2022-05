Fällt bei SKN St. Pölten gegen Sturm Graz der Zuschauerrekord?

Die Vorzeichen auf einen neuen Zuschauerrekord in der österreichischen Frauen-Bundesliga stehen gut. Am Samstag kommt es zum Gipfeltreffen von Serienmeister SKN St. Pölten mit dem aufstrebenden SK Sturm Graz.

"Ausreden, wieder nicht zu kommen, gibt es diesmal sehr wenige. Selbst für das kritische St. Pöltner-Publikum", meint der Obmann der SKN-Frauen, Willibald Schmaus, vor dem Bundesliga-Hit seiner "Wölfinnen" gegen die Sturm-Frauen. "Wir haben noch nichts verloren, der Gegner auch nicht, und das Wetter soll auch schön werden", hält Schmaus fest.

Gut möglich, dass im Gipfeltreffen am Samstag der österreichische Frauen-Bundesliga-Zuschauerrekord fällt. Der liegt laut ÖFB bei 1.100 Besuchern, die die Partie FFC Vorderland gegen Wacker Innsbruck am 7. November 2021 in der Altacher Cashpoint-Arena sahen.

Doppelveranstaltungen mit den Männern zählen nicht. Dann wären die SKN-Frauen schon ein paar Mal knapp dran gewesen. Vergangenen Freitag kamen zum Zweitligakick der SKN-Männer gegen den Kapfenberger SV 1.087 Zuschauer, die sich dann mehrheitlich auch die Frauen gegen First Vienna FC (1:0) ansahen.

"Vor solchen Kulissen spielt man auch gleich besser", versprach SKN-Abwehrchefin Alexandra Biroová im Rahmen einer Pressekonferenz. Die 30-jährige Slowakin muss es wissen, kickt sie doch bereits ihre 13. Saison in Österreich und steuerte die SKN-Defensive auch beim österreichischen Besucherrekord in der Champions League: 2019 kamen in der 1. Hauptrunde der Wölfinnen gegen Manchester City LFC (0:3) 2.236 Besucher in die NV Arena.

Sieger ist quasi Meister

Den besonderen Nervenkitzel für die Spielerinnen macht die Tatsache aus, dass der Sieger der Partie drei Runden später mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum österreichischen Meister gekürt werden wird. Denn der SKN ist saisonübergreifend 60 Bundesligaspiele unbesiegt (seit einer 0:1-Niederlage bei Sturm Graz im Mai 2018) und Sturm hat in dieser Spielzeit noch kein Meisterschaftsspiel verloren.

"Wir haben uns vorgenommen, in jedem Spiel zu punkten. Das möchten wir auch in St. Pölten, am liebsten wollen wir natürlich gewinnen", sagt Sturms Torfrau Mariella El Sherif. Im Verbund mit ihren Vorderleuten ist sie schon seit 330 Bundesliga-Minuten ohne Gegentor.

Schulte sieht Sturm auf Augenhöhe

Bei den St. Pöltnerinnen fällt Stefanie Enzinger (Meniskus) fix aus. Anna Bereuter ist nach einer Corona-Erkrankung noch nicht wieder hundertprozentig fit. Jennifer Klein saß zuletzt gegen Vienna schon wieder auf der Bank.

Das Hinspiel in Graz endete mit einem 1:1-Unentschieden. "Sturm hätte dieses Spiel gewinnen können", gibt die Sportliche Leiterin des SKN, Tanja Schulte, auf kicker-Nachfrage unumwunden zu, "wir sind nicht top besetzt. Daher sehe ich uns diesmal gar nicht in der Favoritenrolle. Wir haben uns dieses Endspiel immer gewünscht. Samstag um 17.20 Uhr werden wir sehen, ob wir es uns zurecht gewünscht haben."

