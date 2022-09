Fällt bei Brych die Altersgrenze? Fröhlich: "Wir würden das begrüßen"

Felix Brych könnte in der kommenden Saison Spiele in der Bundesliga leiten - obwohl er die Altersgrenze für Schiedsrichter dann schon überschritten hat. Das deutet Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich an.

Könnte auch in der kommenden Saison noch Bundesliga pfeifen: Dr. Felix Brych. IMAGO/RHR-Foto