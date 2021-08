Fährmann über seine Infektion, seinen Vertrag und anderes Torwarttraining

Jetzt will endlich auch Ralf Fährmann in die Zweitligasaison des FC Schalke 04 eingreifen. Der Stammkeeper blickte aber - zumindest kurz - auch schon vier Jahre voraus.

Trotz Gegentor habe er sich "natürlich gefreut", weil es "ein sehr souveräner Auftritt" war: Beim 4:1-Pokalsieg über Fünftligist Villingen stand Ralf Fährmann wieder zwischen den Pfosten des FC Schalke 04.

Eine Corona-Erkrankung hatte den Saisonstart der königsblauen Nummer 1 hinausgezögert, die zum Zeitpunkt der Infektion "erst einmal geimpft" war, also "einfach Pech" hatte. "Der Verlauf war glücklicherweise sehr milde", verriet Fährmann auf der PK vor dem Heimspiel am Freitagabend gegen Aue (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Es waren drei oder vier Tage, wo es mir nicht so gut ging, ich konnte zu Hause ein Trainingsprogramm absolvieren."

Was kommt in vier Jahren? Fährmann: "Es ist kein Geheimnis ..."

Jetzt steht der 32-Jährige wieder für Schalke auf dem Rasen - und das hat er auch noch eine Weile vor: Der in den vergangenen Jahren immer mal wieder ausgebootete Schlussmann unterschrieb für vier Jahre bis 2025, weil er "einen Teil dazu beitragen will, den Verein wieder nach oben zu führen". Zunächst tut er das angeblich auch, indem er zu deutlich günstigeren Konditionen unterzeichnete. "Mit dem Vertrag können wir alle gut leben", so Fährmann, der nicht weiter darauf eingehen wollte. Zumindest fiel noch das Wort "Herzensangelegenheit".

Er wisse selbst, dass der Fußball ein Tagesgeschäft ist - "gerade an meiner Person hat man das ja gesehen". Allerdings ließ Fährmann durchblicken, mit seinem langfristigen Vertrag womöglich auch etwas bezwecken zu wollen: "Es ist kein Geheimnis, dass ich auch irgendwann mal eine Rolle im Verein einnehmen will", schmunzelte der Mann, der im Sommer 2025 knapp 37 Jahre alt wäre.

Im Hier und Jetzt zählt Fährmann noch nicht zum alten Eisen, was ihm bei einer Umstellung auf der Torwarttrainerposition helfen dürfte: Wil Coort folgte bei S04 auf Simon Henzler, dem die Schalker Nummer 1 durchaus nachtrauert: "Simon ist vielleicht sogar der beste Torwarttrainer Deutschlands, es schmerzt, dass ich auf ihn verzichten muss."

Arbeit im spielerischen Bereich

Unter Coort, einem erfahrenen Niederländer, sei es "eine ganz andere Weise von Torwarttraining", so Fährmann, "wir arbeiten viel im spielerischen Bereich". Was laut eigener Aussage zumindest einer der vielen Bereiche sei, in denen er sich noch verbessern könne.

Jetzt ist Fährmann (wieder) die Nummer 1, jetzt ist er aber auch gefordert: Auf dem Weg zurück in die erste Liga, so ist zumindest der Plan, absolviert der 218-malige Bundesligaspieler am Freitag seine erste Partie im Unterhaus. Ein Spiel, auf das er sich freue - allerdings "wegen den 20.000 Zuschauern".