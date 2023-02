Fährmann tun Abseitstore "einfach wahnsinnig weh"

Es läuft offensiv einfach nicht beim FC Schalke 04. Gegen Wolfsburg gab es das dritte 0:0 in Folge. Auch weil die Knappen zweimal aus dem Abseits trafen - was Keeper Ralf Fährmann nach Abpfiff schmerzte.

"Es ist völlig nachvollziehbar, dass die Enttäuschung einfach riesengroß ist", eröffnete Ralf Fährmann nach dem 0:0 seiner Schalker gegen den VfL Wolfsburg gegenüber DAZN und begründete: "Man sieht die Entwicklung in den letzten Spielen ja und wir haben einfach nur darauf gewartet, bis wir uns endlich belohnen."

Schalke wächst zusammen und jubelt zu früh

Gegen die Niedersachen sollte den vorher schon zweimal torlosen Knappen dies scheinbar wieder gelingen. Doch die beiden Treffer von Alex Kral und Michael Frey wurden wegen Abseitsstellungen zurückgenommen. Sehr zum Leidwesen von Fährmann: "Ich sag mal so: Die Abseitstore tun einfach wahnsinnig weh, weil die Jungs, so wie sie auf dem Platz gekämpft haben, heute das Tor verdient gehabt hätten."

Innenverteidiger-Kollege Moritz Jenz konnte den unglücklichen Szenen jedoch etwas Positives abgewinnen: "Wir haben gezeigt, dass wir Tore schießen können", so der Winterneuzugang, der die von Fährmann angesprochene Entwicklung bestätigte: "Wir können nach dieser Performance wieder stolz sein, weil wir zum dritten Mal hinten zu null gespielt haben." Außerdem, so Jenz weiter, könne man im Team sehen, "dass da etwas zusammenwächst".

Wir brauchen drei Punkte, ohne Wenn und Aber. Ralf Fährmann

Fährmann reichte dies aber nicht: "Wenn du die Hinrunde betrachtest und jetzt unsere Auftritte siehst, dann sind wir stabil geworden, dann kann man zufrieden sein", ordnete er den einen Zähler ein und fügte an: "Aber wir brauchen drei Punkte, ohne Wenn und Aber. Und es tut heute richtig weh, weil wir es einfach gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft verdient hätten."

Schalker Keeper will "Verein in der ersten Liga sehen"

Vor diesem Hintergrund konnte der Routinier auch seinem dritten gegentorlosen Spiel in Serie nur bedingt etwas Positives abringen. Es seien "schöne Momente, wenn man vor den eigenen Fans spielen darf" und gute Leistungen zeige. Doch eins steht für Fährmann über allem: "Ich möchte den Verein in der ersten Liga sehen." Dafür sei er bereit, alles zu tun.

Bestenfalls beginnt er damit nächste Woche. Am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das schwere Auswärtsspiel bei Union Berlin auf den FC Schalke. Sollte Fährmann das vierte Mal in Serie eine weiße Weste wahren, hätte er wohl sein Möglichstes getan. Am anderen Ende des Spielfelds stehen Mitspieler in der Verantwortung, für die Jenz die Marschroute vorgibt: "Einfach so weiterspielen, aggressiv sein und wirklich unsere Chancen nutzen."