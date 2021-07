Fährmann positiv getestet - Schröder kündigt neuen Keeper an

Schalke 04 wird mit einem Transfer darauf reagieren, dass Stammkeeper Ralf Fährmann Anfang der Woche positiv auf Corona getestet wurde und mindestens für den Zweitliga-Auftakt am Freitag gegen den Hamburger SV ausfällt. Fährmann gehe es gut.

"Wir wollen kurzfristig reagieren und müssen uns professionell aufstellen", kündigte Sportvorstand Rouven Schröder in einer Medienrunde am Dienstag an. Ein Ersatz für den zu Vitesse Arnhem gewechselten Markus Schubert hätte Schalke ohnehin geholt, nun kommt der Faktor Zeit hinzu: "Die Kurzfristigkeit spielt nicht in die Philosophie-Frage rein."

Der eigentliche Wunsch war es, "einen jungen Keeper zu holen", verriet Schröder, jetzt gehe es "um kurzfristige Qualität". Der neue Schlussmann wird also nicht "im jüngeren Alter" sein und könnte am Mittwoch schon verpflichtet werden. Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den HSV dürfte die Nummer 2 Michael Langer im Tor stehen und der neue Keeper auf der Bank sitzen. "Michael hat eine tolle Vorbereitung gespielt und ist topfit", sagte Schröder, machte aber klar, dass diese Entscheidung nicht bei ihm liegt: "Der Trainer stellt die Mannschaft auf."

Die restlichen Schalker Spieler befinden sich derzeit im Trainingslager in Billerbeck und werden erst am Freitag zum Spiel wieder nach Gelsenkirchen reisen. "Wir werden die professionelle Vorbereitung weiter hegen und pflegen und tragen dem Corona-Fall in der Mannschaft Rechnung", sagte Schröder und beurteilte die kurzfristige Maßnahme auch als Vorteil: "Der Fokus ist nochmal mehr auf dem Spiel, der Teamsprit enorm hoch."

Testreihe am Dienstag negativ

Rund ums Team und im Austausch mit Gesundheitsamt und DFL werde alles dafür getan, dass das Spiel am Freitag wie geplant stattfinden kann; die Testreihe am Dienstagnachmittag fiel bei allen Spielern negativ aus. Zudem sei "ein Großteil der Mannschaft" doppelt geimpft, verriet Schröder - aber eben nicht alle: "Wir haben ein engmaschiges Impfangebot, können aber keinen Menschen dazu zwingen, jeder Mensch spricht für sich selbst. Ich bin zweifach geimpft und gehe damit gut durchs Leben. Das versuche ich vorzuleben."

