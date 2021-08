Fährmann kehrt zurück - Grammozis "hat richtig Bock"

Der FC Schalke 04 geht am Sonntag als haushoher Favorit ins Pokalduell beim FC 08 Villingen. Und aller Voraussicht nach mit Ralf Fährmann im Tor.

Schalkes Stammtorhüter Ralf Fährmann dürfte wenige Tage nach seiner Rückkehr aus der corona-bedingten Isolation direkt wieder zwischen den Pfosten stehen. "Sein Zustand ist besser als gedacht", sagte S04-Chefcoach Dimitrios Grammozis am Freitag.

Langer hat eine leichte Gehirnerschütterung

Fährmanns Vertreter Michael Langer dagegen wird am Sonntag im DFB-Pokal beim Oberligisten FC 08 Villingen (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nach einem Zusammenprall im Training in dieser Woche wohl ohnehin nicht spielen können. "Er hat eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen und wird wahrscheinlich ausfallen", so Grammozis. Unabhängig davon sagte der Coach: "Wenn der Ralle hundertprozentig fit ist, ist er auch unsere Nummer eins und bleibt auch unsere Nummer eins."

Zalazar steht vor dem schnellen Debüt

Und Schalke hat auch eine neue Nummer zehn: Am Mittwochvormittag verkündete Königsblau die Verpflichtung von Rodrigo Zalazar, wenige Stunden später trainierte der neue Mittelfeldspieler bereits mit, beim FC 08 Villingen könnte er bereits sein Startelf-Debüt geben - mit der prestigeträchtigen Trikotnummer 10 auf dem Rücken. Der 21-Jährige befand sich schon länger auf dem Radar des Schalker Sportdirektors Rouven Schröder, sein Bemühen um Zalazar wurde zuletzt aber arg beschleunigt durch die schwere Außenbandverletzung von Danny Latza aus dem Spiel gegen den HSV zum Saisonstart. Auch eine Operation lag bislang im Bereich des Möglichen, nach kicker-Informationen soll darauf aber verzichtet werden. So oder so wird der Kapitän nicht vor Herbst auf den Platz zurückkehren können.

Grammozis Anspruch

2016 gab's das Duell gegen Villingen schon einmal. Vor fünf Jahren konnten sich die Knappen beim Südbadischen Verbandspokalsieger mit 4:1 durchsetzen und damit das Ticket für die 2. Runde lösen. Dieses Mal soll es nach dem Geschmack von Grammozis wieder so laufen. "Wir wollen ein gutes Spiel machen und eine Runde weiterkommen - das ist unser Anspruch", sagt der Chef-Trainer, der den DFB-Pokal als "spannenden und sehr schönen Wettbewerb" bezeichnet. "Und auf den", so der Fußballlehrer, "habe ich richtig Bock."