Fährmann kann noch immer nicht mit dem Team trainieren

Mit jedem Tag wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Ralf Fährmann zum Zweitligastart im Tor des FC Schalke 04 steht. Neuzugang Paul Seguin ist derweil zurück im Mannschaftstraining.

In der "Vorbereitung auf die Vorbereitung", wie es Trainer Thomas Reis formuliert, hatte sich Ralf Fährmann einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, eine Zahn-OP kam noch obendrauf. Für einen Faserriss dauert die Genesungszeit mittlerweile ungewöhnlich lange: Auch an der ersten heimischen Einheit nach dem achttägigen Österreich-Trainingslager konnte der Torhüter des FC Schalke am Dienstag nur individuell trainieren.

Das war in der vergangenen Woche in Mittersill nicht anders. Der 34-Jährige, der den Saisonendspurt wegen einer Adduktorenverletzung weitgehend versäumt und erst wieder am finalen Spieltag beim 2:4 in Leipzig zwischen den Pfosten gestanden hatte, war zwar mit nach Österreich gereist, an Mannschaftstraining war aber nicht zu denken.

Die anhaltende reduzierte Belastung wird zum wachsenden Problem. Mit jedem Tag mehr verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Schalkes Nummer 1 am ersten Spieltag zum Aufgebot gehört. Der Absteiger eröffnet nächste Woche Freitag mit dem Spiel beim Hamburger SV die Zweitligasaison 2023/24. Nach Lage der Dinge wird Marius Müller im Tor stehen. Ihn hatten die Gelsenkirchener kurzfristig für 350.000 Euro Ablöse vom FC Luzern geholt, als ihnen dämmerte, dass Fährmann eine mehrwöchige Pause droht.

Seguin mischt wieder voll mit - Brunner fehlt noch

Paul Seguin ist derweil zurück im Kreis der Mannschaft. Der Neue von Union Berlin hatte unmittelbar vor dem ersten Trainingslager-Test gegen den FC Kopenhagen (0:2) vor genau einer Woche beim Warmmachen Muskelprobleme signalisiert, sein Startelf-Platz wurde kurz vor dem Anpfiff an Danny Latza weitergegeben. Seither war Seguin wegen einer Muskelverhärtung raus aus dem Teamtraining, seit Dienstag macht er wieder vollumfänglich mit.

Cedric Brunner muss zu Beginn der Woche aussetzen. Er fehlt aktuell krankheitsbedingt. Denkbar ist, dass er zeitnah wieder ins Training einsteigt und am Samstag mitwirken kann. Dann empfängt Schalke 04 den FC Twente Enschede in der Arena zur Generalprobe (13.30 Uhr).

Einen Tag später findet rund um die Arena der Schalke-Tag statt. In besseren Zeiten pilgerten zu dieser Gelegenheit stets 100.000 Fans auf das Areal, in diesem Jahr rechnet der Klub mit einer ähnlichen Anzahl wie im Vorjahr. Damals waren rund 70.000 Besucher dabei.