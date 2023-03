Fährmann: "Es hat immer mehr nach Assauers Zigarre gerochen"

Seit knapp 20 Jahren spielt Ralf Fährmann (34) - mit diversen Unterbrechungen - für Schalke 04. In der neuen Folge "FE:male view on football" spricht der Torhüter darüber, wie es eigentlich zu seinem Wechsel kam - und welche Rolle Rudi Assauer dabei spielte.

Er ist eines der Gesichter des Schalker Aufschwungs - und mittlerweile des gesamten Vereins. Ralf Fährmann ist eine königsblaue Identifikationsfigur, weil er in den Ruhrpott passt, obwohl er kein Kind des Westens ist. Der heute 34-Jährige stammt aus Chemnitz, begann dort auch mit dem Fußball, schloss sich aber bereits im Jahr 2003, mit damals 14 Jahren, der Schalker Jugendabteilung an.

"Ich hatte damals Angebote von sieben oder acht Bundesligisten", verrät Fährmann nun in der neuen Folge von "FE:male view on football". In die engere Auswahl schafften es aber nur zwei: der SC Freiburg und Schalke 04. "Ich habe mir beide Vereine angeschaut und als ich bei Schalke war, war es um mich geschehen. Ich wusste sofort: Hier muss ich hinwechseln", berichtet der Keeper. 20 Jahre ist das nun her. Fährmann ist Schalke trotz einiger Abstecher - zwei Jahre in Frankfurt sowie Leihen zu Norwich City und Brann Bergen - treu geblieben. Seit der Rückrunde ist er wieder Schalker Stammkeeper, keines der acht Spiele hat Schalke verloren - gleich fünfmal hielt Fährmann die Null.

Hören Sie hier die komplette Folge "FE:male view on football" mit Ralf Fährmann

Dass es überhaupt so weit kam, war auch einer Schalker Vereinsikone zu verdanken. "Wir sind auf der Geschäftstelle mit dem Aufzug hochgefahren und es hat immer mehr nach Assauers Zigarre gerochen", erinnert sich Fährmann an seinen ersten Besuch auf Schalke. Dass sich der damalige Manager der Profimannschaft Zeit für den Teenager nahm, imponierte dem Nachwuchstorwart.

Dass Schalkes Jugendabteilung ein guter Ruf vorauseilte, war Fährmann nach eigener Aussage damals gar nicht bewusst - und kein Faktor für die Entscheidung pro S04. "Die Knappenschmiede ist mit der Zeit sehr erfolgreich geworden und hat unglaubliche Spieler hervorgebracht, aber ich habe mich damals einfach leiten lassen von meinem Bauchgefühl. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt."

Zu dieser Zeit war Schalke amtierender Pokalsieger, gehörte zu den besten Mannschaften Deutschlands und nahm immer wieder an der Champions League teil. Ein Status, von dem der Tabellenvorletzte mittlerweile ein gutes Stück entfernt ist - den Fährmann aber trotzdem nicht aus den Augen verloren hat: "Ich wünsche mir für den Verein, dass wir wieder in die Champions League kommen."

