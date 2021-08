Fährmann einigt sich mit Schalke auf Vertragsanpassung

Schalke 04 und Ralf Fährmann haben sich auf eine Anpassung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der Keeper nimmt dabei Gehaltseinbußen in Kauf.

Schalke-Urgestein Ralf Fährmann beim Pokalsieg in Villingen. imago images/RHR-Foto

Fährmanns Vertrag bei den Königsblauen hatte eigentlich noch eine Laufzeit bis Juni 2023, doch bereits jetzt verständigten sich der Zweitligist und der Keeper auf eine vorzeitige Verlängerung der Zusammenarbeit bis Juni 2025. Wie die Knappen mitteilten, hat der 32-Jährige dabei auch einer "Neustrukturierung der ihm zustehenden Gehaltszahlungen" zugestimmt.

"Gespräche dieser Art sind normalerweise alles andere als einfach, aber diese waren von Beginn an sehr konstruktiv", sagt Sportdirektor Rouven Schröder. "Ralf kennt unsere Situation und war bereit, seinen Anteil an der Neuausrichtung des Klubs in der 2. Bundesliga mitzutragen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar."

Fährmann: "Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt"

"Jeder weiß, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt", kommentierte Fährmann seine Verlängerung. "Der Austausch mit Peter Knäbel und Rouven Schröder war sehr gut, und ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Vor allem aber will ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen."

Dazu wird Fährmann ab sofort wieder ausreichend Gelegenheit bekommen. Bereits beim 4:1-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim FC Villingen kehrte das Urgestein, das seit 2003 mit zwei Unterbrechungen zwischen 2009 und 2011 sowie in der Saison 2019/20 das Schalke-Trikot trägt, wieder zwischen die Pfosten zurück. Fährmann hatte sich kurz vor dem Start der 2. Liga mit dem Coronavirus infiziert und deshalb die ersten beiden Spiele verpasst. Ab dem kommenden Wochenende wird der Ex-Kapitän nun auch im Ligabetrieb das Schalker Tor hüten: "Wenn der Ralle hundertprozentig fit ist, ist er auch unsere Nummer eins und bleibt auch unsere Nummer eins", legte sich S04-Coach Dimmitrios Grammozis bereits fest.

Bisher hat Fährmann für die Knappen exakt 200 Bundesligaspiele bestritten - und er will alles dafür tun, dass noch einige Spiele im Oberhaus auf sein Konto hinzukommen. "Ich möchte mithelfen, den Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört", sagte Fährmann im klubeigenen TV: "Das ist natürlich die Bundesliga." Doch trotz aller neu aufkeimender Euphorie rund um den Revierklub ist sich Fährmann bewusst, dass der Weg zurück in die Beletage des deutschen Fußballs nicht einfach sein wird: "Er wird sehr, sehr hart, weit und steinig werden", sagte er. "Aber ich bin bereit, diesen Weg mitzugehen."