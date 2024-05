Fadinger im Gespräch: "Da war ich schon enttäuscht und wütend"

Elf Punkte nach acht Spielen und aktuell Tabellensechster: Beim SCR Altach darf man durchaus zufrieden auf den bisherigen Saisonverlauf zurückblicken. Das sieht auch Sommer-Neuzugang Lukas Fadinger so, der sich im "Ländle" direkt zum Stammspieler und Goalgetter entwickelt hat.

Nur fünf Minuten waren gespielt, da lag der SCR Altach im Duell gegen die Wiener Austria bereits mit 0:1 zurück. Doch die Vorarlberger ließen sich von diesem frühen Nackenschlag nicht beirren und kamen nur zwei Minuten später durch Mittelfeldmann Lukas Fadinger zum schnellen Ausgleich. "Das hat gezeigt, welche Mentalitätsmonster wir in der Mannschaft haben und welche Persönlichkeiten bei uns auf dem Platz stehen. Solche Ergebnisse sind da extrem wichtig", meint der Sommerneuzugang aus Hartberg im Gespräch mit dem kicker.

Bereits zweimal durfte der 22-Jährige in dieser Saison nach seinem Wechsel aus der Oststeiermark über einen Treffer jubeln und damit genauso oft wie in der vergangenen Saison in 30 Pflichtspielen für Ex-Klub Hartberg. "Für mich persönlich war es ein sehr guter Start. Ich habe jedes Spiel von Anfang an gespielt, bereits ein paar Scorerpunkte gesammelt und fühle mich sehr wohl in der Mannschaft", freut sich Fadinger und bewertet den Saisonstart nach dem dritten Sieg im achten Spiel sehr positiv: "Als Altach müssen wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein. Das hat es in diesem Punkteausmaß schon lange nicht mehr gegeben. Daher kann man schon von einem gelungenen Auftakt sprechen."

Unrunder Abgang aus Hartberg

Während er in Hartberg meist als Achter, Sechser oder auf dem Flügel eingesetzt wurde, ist Fadinger in Altach unter Cheftrainer Joachim Standfest auf der Zehn im offensiven Mittelfeld zu finden und stand bislang in allen Pflichtspielen der aktuellen Saison in der Startelf. "Ich persönlich sehe mich auch mehr im Zentrum und habe nach der Umstellung auf zwei Stürmer gemerkt, dass mir das leichter fällt. Das Wichtigste ist, dass ich das Vertrauen vom Trainer und der sportlichen Führung spüre. Ich habe meine gewissen Freiheiten und kann in der Offensive meine Ideen einbringen. Mein Ziel war, mir einen Stammplatz zu holen. Ich bin ein harter Arbeiter und das trägt dann irgendwann seine Früchte", so der gebürtige Steirer, der sich im Sommer erstmals zum Abschied aus seiner Heimat entschieden hat.

"Ich wollte selbst eine Veränderung und einmal von zuhause weg, um etwas Neues auszuprobieren", erklärt Fadinger, dessen Abgang aus Hartberg aber nicht ganz rund verlaufen ist. "Ich habe den Abschied damals nicht verstanden, weil von Vereinsseite immer kommuniziert worden ist, dass sie mit mir unbedingt verlängern wollen. Im Endeffekt hat dann lange keiner mit mit geredet und ich habe erst in der Sommerpause erfahren, dass der Verein nicht mit mir verlängern will. Da war ich schon enttäuscht und wütend", klagt Fadinger, der aber schnell einen Schlussstrich ziehen konnte: "Nach ein, zwei Tagen war das aber auch wieder vergessen. Ich bin da niemandem böse." Denn bereits nach dem Trainerwechsel zu Markus Schopp im vergangenen Winter fand er sich öfters auf der Bank wieder und rechnete daher mit einem Abgang aus Oststeiermark: "Da habe ich schnell gemerkt, dass es für mich dort eher schwierig wird."

Mit seiner bisherigen Zeit in Vorarlberg kann Fadinger zufrieden sein, auch wenn der Saisonstart mit den beiden Niederlagen gegen Red Bull Salzburg und den SK Rapid samt einer niederschmetterenden Tordifferenz von 0:6 alles andere als erfolgreich verlief. "Nach den zwei Spielen habe ich mir schon gedacht, dass es heuer schwierig wird", lacht Fadinger, der seitdem mit seinem Team aber für reichlich Stabilität sorgte und in den vergangenen sechs Partien nur mehr eine Niederlage (1:2 gegen Vizemeister Sturm Graz) kassierte.

Fadinger will gegen den Ex-Klub anschreiben

"Der Sieg gegen die WSG war der Knackpunkt, wo der späte Siegestreffer in der 98. Minute viel Positives ausgelöst hat. Wir haben das System seitdem verfeinert und gemerkt, dass wir da ein wenig adaptieren und gegen den Ball aktiver sein müssen. Das ist uns seitdem viel besser gelungen. Wir haben ein großes Augenmerk auf die Defensive gelegt und viele Takteinheiten gemacht, um unsere Positionen zu verbessern. Da haben wir uns sehr stabilisiert über die letzten Runden", sieht Fadinger eine deutliche Steigerung beim Team, welches das Spielsystem des Cheftrainers immer besser in Griff bekommt. "Der Plan ist immer besser erkennbar, nachdem wir am Anfang schon gebraucht haben, um das umsetzen zu können. Beim Spiel mit dem Ball gibt es aber auf jeden Fall noch Verbesserungspotential, sodass wir auch in dominanten Auftritten bessere Lösungen finden."

Ein ausschlaggebender Punkt ist für den Spielmacher auch, dass man nach reichlich Veränderung im Sommer mittlerweile einen Stammkern gefunden hat: "Das ist extrem wichtig. Ich habe selbst gemerkt, dass es für mich schon schwierig war, als wir am Anfang vor allem auf der Stürmerposition viel rotiert haben. Jeder Spielertyp ist doch unterschiedlich und man kann die Abläufe des anderen nicht so gut verinnerlichen, wenn man jedes Spiel die Spielertypen verändert. Daher war das schon gut, dass wir im Laufe der Spiele diesen Kern gefunden haben, um uns besser aufeinander abzustimmen."

Man will dem Ex-Verein beweisen, dass man ein guter Spieler ist und seine Qualitäten hat. Das holt dann nochmal ein, zwei Prozent aus dir heraus. Lukas Fadinger

Fadinger weiß in diesem System zu überzeugen und hofft nach seinen beiden Toren, die er jeweils in Heimspielen erzielen konnte, auch auswärts bald anschreiben zu können. Die nächste Chance dazu bietet sich ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Hartberg. "Einen schöneren Zeitpunkt gibt es dafür wahrscheinlich nicht", brennt Fadinger auf die kommende Partie. "Das Spiel ist natürlich etwas Besonderes für mich, weil man dem Ex-Verein beweisen will, dass man ein guter Spieler ist und seine Qualitäten hat. Das holt dann nochmal ein, zwei Prozent aus dir heraus."

Volle Konzentration im ÖFB-Cup

Beim Duell gegen die Oststeirer, die in der Tabelle aktuell mit einem Punkt mehr genau vor den Altachern zu finden sind, kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Fünften und dem Sechsten. "Da kann man ja schon fast von einem Topspiel sprechen", lacht Fadinger, der sich vor seinem Ex-Team gewarnt zeigt: "Hartberg ist momentan einer der schwierigsten Gegner. Sie haben mit dem Ball überragende Ideen und auch Top-Spieler, die das ausführen können. Sie lösen es spielerisch immer sehr gut und sind vor dem Tor richtig effektiv. Das müssen wir verteidigen können und da wird es auch schwierige Phasen für uns geben. Der Schlüssel wird sein, dass wir über Kontersituationen und im eigenen Ballbesitz Hartberg vor Probleme stellen. Denn so gut sie auch vorne sind, sie sind in der Defensive schon verwundbar. Das müssen wir ausnutzen."

Davor haben die Vorarlberger aber noch ihre Hausaufgaben im ÖFB-Cup zu erledigen, wo man erstmals seit drei Jahren wieder den Sprung ins Achtelfinale schaffen will. Fadinger weiß, worauf es beim Duell gegen den Salzburger Regionalligisten FC Pinzgau Saalfelden ankommen wird, um keine böse Überraschung zu erleben: "Das Wichtigste ist, dass wir mit dem Kopf da sind. Wir müssen zu 100 Prozent präsent sein und unser Spiel durchziehen. Wenn wir das schaffen, kann es eigentlich nur einen Sieger geben, sonst kann uns auch ein Regionalligist wie Saalfelden vor Probleme stellen."