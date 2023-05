"Fachmann und Malocher": Arambasic verlängert in Rehden

Trainer Kristian Arambasic (45) hat seinen auslaufenden Vertrag beim BSV Schwarz-Weiß Rehden um eine weitere Spielzeit verlängert.

Wird Rehden auch in der neuen Saison trainieren: Kristian Arambasic IMAGO/Lobeca

Mehr zur Regionalliga Nord Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Nach nur zwei Siegen im Jahr 2023 taumelt der BSV Schwarz Weiß Rehden dem Abstieg in die Oberliga entgegen. Dennoch haben Klub und Trainer den auslaufenden Vertrag unabhängig der Liga um eine weitere Saison verlängert.

"Kristian ist ein absoluter Fachmann und Malocher. Trotz der momentanen sportlichen Krise sind wir davon überzeugt, dass der richtige Trainer auf der Kommandobrücke des BSV Schwarz-Weiß Rehden steht. Wir haben in den letzten Wochen gemeinsam die Situation analysiert und wollen mit unserem Trainer einen Umbruch in eine erfolgreiche Zukunft einleiten", wird Rehdens Sportliche Leitung in einer Meldung zitiert.

"Beim Wiederaufbau vorangehen"

Arambasic, der die Niedersachsen seit Januar 2022 trainiert, sagt selbst zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich bin mitverantwortlich für das Ergebnis am Ende der Saison. Egal wie es ausgeht. Ich erhielt von Friedrich Schilling und Sandy Röhrbein hohes Vertrauen und dieses möchte ich zurückzahlen und bei einem möglichen Abstieg beim Wiederaufbau vorangehen. Es wäre einfach gewesen, andere tolle Optionen anzunehmen, aber ich will etwas zurückgeben und deshalb gehe ich voran und setze mit der Verlängerung ein klares Signal."

Vieles deutet in der Regionalliga Nord derzeit auf fünf direkte Absteiger und einen Relegations-Teilnehmer hin. Rehden liegt auf dem 17. Tabellenplatz. Der Rückstand auf den aktuell rettenden 13. Rang beträgt bei noch fünf ausstehenden Spielen sieben Punkte.