FAC lässt Topscorer Haljeta ziehen

Der Floridsdorfer AC und Stürmer Nermin Haljeta gehen ab sofort getrennte Wege. Den 27-Jährigen zieht es in die indonesische Liga zu PSM Makassar.

Der FAC muss in der kommenden Saison ohne Topscorer Nermin Haljeta auskommen. Der 27-jährige Slowene kam im vergangenen Sommer von NK Rogaska nach Floridsdorf und erarbeitete sich prompt einen Stammplatz. Mit sieben Toren und acht Assists trug er einen großen Teil dazu bei, dass die Blau-Weißen auf dem fünften Platz landeten.

"Es war eine sehr schöne Saison in Floridsdorf und es war mir eine Freude mit jedem im Verein zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich für die Chance und die Unterstützung bedanken und wünsche dem FAC alles Gute für die kommende Saison", verabschiedete sich Haljeta vom österreichischen Zweitligisten.

Zukünftig wird der Mittelstürmer in der indonesischen Liga für PSM Makassar auflaufen. FAC-Geschäftsführer-Sport Lukas Fischer wünscht seinem ehemaligen Schützling nur das Beste: "Wir freuen uns sehr, dass einmal mehr ein Spieler die Plattform FAC nutzen konnte, um den Sprung in eine lukrative Liga zu schaffen. Das bestätigt uns in unserem Vorhaben, gewissen Spielern eine zweite Chance zu geben die sie definitiv verdient haben. Wir wünschen ihm für seine Zukunft in sportlicher, sowie auch privater Sicht alles Gute."