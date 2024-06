FAC holt österreichisches Talent aus der englischen Championship

Der Floridsdorfer AC gibt die Verpflichtung des 18-jährigen Evan Eghosa Aisowieren bekannt. Der Österreicher kommt vom Championship-Club Coventry City.

Der Floridsdorfer AC gab am Freitag die Verpflichung des 18-Jährigen Evan Eghosa Aisowieren bekannt. Der in Linz geborene Österreicher, der mit drei Jahren nach Großbritannien zog, kommt vom englischen Zweitligisten Coventry City, wo er zuletzt in der U 21 spielte, aber auch schon zwei Mal im Profikader zu finden war.

"Evan ist ein außergewöhnlich talentierter junger Spieler, der in England bereits wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Mit dem langfristigen Vertrag wollen wir zeigen, dass wir einen klaren Plan mit ihm verfolgen und wollen ihm mit der Plattform FAC die Möglichkeit bieten, den nächsten Step über uns in seiner Karriere zu machen“, so Geschäftsführer Sport Lukas Fischer.

Aisowieren unterschrieb beim Zweitligisten einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kann es kaum erwarten, für seinen neuen Verein aufzulaufen: "Ich danke Gott dafür, dass sich diese tolle, neue Herausforderung beim FAC aufgetan hat. Der FAC hat sich sehr um mich bemüht, das hat mir die Entscheidung leichter gemacht nach Floridsdorf zu wechseln. Ich freue mich unheimlich darauf, auch in Österreich zu zeigen, was in mir steckt und werde alles daran setzen der Mannschaft in der kommenden Saison bestmöglich zu helfen.“