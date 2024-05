Fabienne Fournier: "Wir haben gezeigt wie schnell Handball sein kann"

Mit 41:31 gewann der Frankfurter HC das Halbfinale gegen den SV Salamander Kornwestheim. Fabienne Fournier war mit zwölf Toren die erfolgreichster Torschützin im Team von Pawel Kaniowski. Nach dem Finaleinzug sprach Markus Hausdorf mit der Frankfurterin.

Glückwunsch zum Einzug ins Finale, Fabienne. Wie hast du das Spiel gegen Kornwestheim gesehen?

Fabienne Fournier: Wir wussten das es eine harte Partie gegen Kornwestheim wird, da sie Spielerinnen haben die individuell sehr stark ausgebildet sind und natürlich auch einen sehr schnellen Handball spielen. Dennoch wollten wir uns an unseren Matchplan halten und haben es auch größtenteils umgesetzt.

Ich glaube dieses Spiel war wieder mal Werbung für den Jugendhandball. Wir haben gezeigt wie schnell Handball sein kann. Dass die Partie in dieser Höhe ausging, haben wir selber auch nicht erwartet. Es war eine gelungene Teamleistung.

Mit 12 Toren warst du beste Frankfurter Torschützin. Wie hast du deine Leistung selbst gesehen?

Fabienne Fournier: Ich bin heute mit einem guten Gefühl in den Tag gestartet und wollte dies auch auf die Platte bringen. Desweiteren wurde ich heute sehr gut vom Team in Szene gesetzt und konnte so meine Akzente setzen. Ich freue mich dem Team heute so geholfen zu haben. Natürlich bin ich auch stolz. dass ich die trainierten Aktionen umsetzten und zeigen konnte.

Im Endspiel trefft ihr auf Gastgeber Buxtehuder SV. Welche Chancen rechnet ihr Euch auf den Meistertitel zu sichern

Fabienne Fournier: Mit Buxtehude steht uns eine schon bekannte Mannschaft gegenüber. Wir wissen das Buxtehude sehr gut ausgebildete Spielerinnen in ihren Reihen hat und über ein starkes Tempospiel verfügt. Zuletzt liegt der Heimvorteil bei ihnen. Trotzdem müssen wir uns nicht verstecken und setzen alles daran morgen nochmal unser Bestes zu geben.

