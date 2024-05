Fabian Wiede: "Bin noch nicht bei hundert Prozent"

Fabian Wiede hat sich nach seiner schweren Sprunggelenksverletzung zurückgekämpft. Er ist aber noch nicht bei hundert Prozent, wie er selbst zugibt. Trotzdem peilt er mit den Füchsen Berlin beim Final4 der European League den Titel an.

Im September 2023 hatte sich Fabian Wiede am Sprunggelenk verletzt und verpasste die Heim-EM. Aufgrund dieser Verletzung bestritt er in der aktuellen European-League-Saison nur vier Spiele und erzielte dabei neun Tore. „Es wird immer besser, aber ich bin noch nicht bei 100 Prozent. Normalerweise dauert es nach einer solchen Operation ein Jahr, bis man wieder vollständig genesen ist. Aber ich bin sicher, dass ich der Mannschaft in Hamburg helfen kann", so Wiede mit Blick auf das Final4 (25./26. Mai) gegenüber dem EHF-Pressedienst.

Die Füchse spielten eine perfekte Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen, verloren dann aber in der Hauptrunde zweimal gegen Sporting Lissabon. "Im Großen und Ganzen können wir mit der European-League-Saison zufrieden sein, mit Ausnahme der Heimniederlage gegen Sporting. Wir hatten lange Zeit die Nase vorn, haben das Spiel aber aus der Hand gegeben", so Fabian Wiede.

"Außergewöhnliche Mannschaftsleistung" in Nantes

Im Kampf um ein Ticket nach Hamburg hatte der Titelverteidiger mit dem HBC Nantes im Viertelfinale wohl den schwerstmöglichen Gegner. Die Berliner setzten sich aber durch. "Wir waren unter einem gewissen Druck, als wir nach Nantes reisten, denn jeder weiß, wie schwer es ist, dort die Punkte mitzunehmen. Und dann mussten wir auch noch unseren Abwehrchef Mijajlo Marsenic ersetzen - aber wir haben eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung gezeigt, eine der besten in dieser Saison", meint der 30-Jährige. Zuvor hatten sie die Kadetten Schaffhausen aus dem Weg geräumt.

"Gibt keinen Favoriten"

Die Füchse Berlin haben sich neben den Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt als eines von drei deutschen Teams erneut für die EHF Finals qualifiziert. Das vierte Team ist Dinamo Bukarest. Für Wiede gibt es "in diesem Jahr keinen Favoriten". Er betont gegenüber der EHF: "Alle vier Mannschaften haben es geschafft, tolle Teams hinter sich zu lassen, um nach Hamburg zu kommen, alle vier haben es verdient, und alle wollen gewinnen. Aber natürlich ist es unser Ziel, den Pokal zu verteidigen."

Im Halbfinale treffen die Füchse auf die Löwen. 2021 setzte sich der Hauptstadt-Klub in der gleichen Runde, damals in Mannheim, gegen den Gastgeber durch. "Natürlich kennen wir die Rhein-Neckar Löwen sehr gut und hatten sie in den bisherigen Heimspielen und im Halbfinale 2021 im Griff. Aber diese bisherigen Ergebnisse bedeuten nichts, wenn es um ein Finalturnier geht. Die Löwen haben Sporting ausgeschaltet - eine Mannschaft, die uns zweimal geschlagen hat - und es ist nur ein Spiel. Wir alle wissen, dass bei solchen Turnieren alles passieren kann", sagt Fabian Wiede.