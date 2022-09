Fabian betont beim Einstand: "Der Wunsch ist es, mit Thomas Reis weiterzuarbeiten"

Sebastian Schindzielorz erlebte am Mittwoch seinen letzten Arbeitstag als Sportvorstand beim VfL Bochum, Assistent Patrick Fabian übernimmt. Auf den neuen Mann warten einige Probleme.

Große Fußstapfen, kein Punkt aus vier Spielen, dazu die Diskussionen um Trainer Thomas Reis: Patrick Fabians Einstand als Sportvorstand beim VfL Bochum könnte einfacher sein. Doch Krisen beim Ruhrpottklub hat der 34-Jährige schon einige erlebt. "Es ist so, wie es ist. Ich nehme die Situation, wie sie gerade ist", sagte Ex-Profi Fabian, der seit 22 Jahren in verschiedenen Funktionen beim VfL tätig ist. Trotz aller offensichtlichen Probleme sei es eine "große Ehre", betonte Fabian. Die erste Kontaktaufnahme habe es bereits im Juni gegeben.

Da war die Welt der Blau-Weißen noch rosarot, der VfL hatte den doch etwas unerwarteten Klassenerhalt geschafft. Doch dann flatterte laut "Bild" eine Offerte aus Schalke für Reis ins Haus, die der Coach prüfte und um seine Freigabe bat. Bochums Führung bestand demnach aber auf einer Vertrags-Erfüllung bis 2023. In der Folge erklärte Reis, es habe noch keine Gespräche über seine Vertragsverlängerung gegeben, ehe er zurückruderte. Es habe aber noch keine Übereinkunft gegeben, hieß es dann von seiner Seite. Der Klub hatte jüngst eine verbesserte Offerte vorgelegt.

So ist der Status Quo, und so wird er auch noch eine Weile bleiben. Aber, so sagte Fabian klipp und klar: "Der Wunsch von uns ist es, mit Thomas weiterzuarbeiten. Das haben wir so kommuniziert. Gemeinsam haben wir festgelegt, dass wir die Gespräche in den Winter legen. Alles andere ist Spekulation von außen."

Auch Villis hofft auf Einigung mit Reis

Auch Bochums Vorstandvorsitzender Hans-Peter Villis ließ daran keine Zweifel. Über das Angebot aus Gelsenkirchen wollte er nicht sprechen, das seien "Interna, die intern bleiben". Aber: "Wir haben immer betont, dass wir mit ihm arbeiten wollen, das ist auch heute noch der Fall. Wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf das Sportliche, nicht auf irgendwelche Personalien, wir werden nicht wegen des Drucks von außen einen anderen Weg einschlagen. Wir haben das Vertrauen in Thomas Reis."

Die dunklen Wolken verziehen sich aber nur mit Punkten. Der VfL ist am kommenden Samstag gegen Werder Bremen gefordert - und eine Woche darauf gegen Mitaufsteiger Schalke, bei dem inzwischen Frank Kramer auf der Trainerbank sitzt. "Ich will durch mein Handeln aus unruhigen Zeiten wieder ruhige Zeiten machen", sagte Fabian. "Meine Aufgabe ist es, alle Nebengeräusche beiseite zu schieben."