Faber: "Den ein oder anderen Striptease in der Kabine wird es geben"

In der Liga musste Jahn Regensburg Preußen Münster und dem SSV Ulm 1846 den Vortritt lassen. Nach dem Aufstieg in der Relegation will Konrad Faber nun die Aufsteiger auf einem anderen Gebiet übertrumpfen.

Denn der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0 gilt im Team der Oberpfälzer als "Feierbiest" - auch wenn er keinen Alkohol trinkt. Was seine Ideen für eine gelungene Party allerdings keinen Abbruch tut: "Den ein oder anderen Striptease in der Kabine wird es geben", kündigte der Verteidiger nach dem 2:1-Sieg im Relegations-Rückspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Mikrofon von Sky an.

Wie das Ganze in der Nacht zum Mittwoch dann enden wird, vermochte Faber selbstverständlich nicht vorherzusagen - das Ziel aber ist klar. Die Feierlichkeiten des SSV Ulm 1846 und von Preußen Münster zu überbieten: "Mal schauen ob wir das noch toppen können", fragte Faber und wird bei der Umsetzung wohl auch kräftig mitwirken: "Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl."

Die Luft dazu wird Faber auf jeden Fall haben. Denn der 26-Jährige ist beim SSV der Dauerläufer. Von den 38 Ligapartien verpasste er lediglich eine einzige wegen einer Gelbsperre, zweimal wurde er vorzeitig ausgewechselt, stand immer in der Startelf. "Ich hab einfach viel zu viel Energie", berichtete er: "Ich geh damit meiner Familie und meiner Freundin wohl auch auf den Senkel." Und eigentlich hätte er gerne alle Pflichtspiele in dieser Saison bestritten, aber "eine Gelbe Karte war dann doch zuviel".

Faber: "Wir waren uns einig, dass wir für ihn aufsteigen wollen"

In all die Freude über den Aufstieg vergaß Faber und mit ihm das komplette Jahn-Team nicht, an den tragischen Tod von Agyemang Diawusie zu erinnern. Der viel zu frühe Tod des 25-Jährigen im Februar hatte den Verein in seinen Grundfesten erschüttert und im gesamten deutschen Fußball für Bestürzung gesorgt.

"Wir waren uns einig, dass wir für ihn aufsteigen wollen", sagte Faber. "Die letzten zwei Spiele waren für ihn, mein Tor und alles heute war für ihn. Ich bin mir sicher, er sitzt oben, schaut runter und ich weiß, wie stolz er ist."