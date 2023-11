"Fabelrekorde" - "Verstappen krönt ein Traumjahr"

Die Medien zollen Formel-1-Champion Max Verstappen Respekt nach dem Sieg auch im Finalrennen der Saison mit so vielen Superlativen. "Es sind Fabelrekorde", schreibt eine Zeitung.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat auch das Saisonfinale in Abu Dhabi gewonnen. Der Red-Bull-Pilot feierte am Sonntag im 22. Rennen des Jahres seinen 19. Sieg. Der 26-Jährige verwies in den Vereinigten Arabischen Emiraten Charles Leclerc im Ferrari auf den zweiten Platz. Dritter wurde Mercedes-Pilot George Russell. Dazu schreibt die internationale Presse ...

Niederlande

"De Telegraaf": "Beispiellose Konstanz: Max Verstappen tritt in die Fußstapfen von Michael Schumacher und Lewis Hamilton."

Großbritannien

"Daily Mirror": "Max Verstappen stand beim Großen Preis von Abu Dhabi auf der Pole Position und raste wie üblich in die Ferne. Aber der eigentliche Kampf fand zwischen Mercedes und Ferrari statt."



"The Guardian": "Vielleicht war es das schiere Ausmaß seiner Leistung, das Max Verstappen bewusst wurde, als er zum Abschluss der Formel-1-Saison 2023 beim Großen Preis von Abu Dhabi als Sieger auf der Tribüne stand. Der Niederländer lächelte auf dem obersten Treppchen, aber seine Gesichtszüge verrieten, dass er wusste, dass es vielleicht niemals mehr besser werden würde."

Spanien

"Marca": "Verstappen krönt ein Traumjahr."



"La Vanguardia": "Der Vorhang der Formel 1 schließt sich (...). Wie schon die ganze Saison über gab es keine Diskussion über den Sieg. Wieder einmal lag dieser in den Händen von Max Verstappen, der das beste Jahr eines Fahrers in der Geschichte der Formel 1 hinter sich hat. Seine Erfolge sind unvergleichlich und es wird viele Jahre dauern, bis sie übertroffen werden."

Italien

"La Gazzetta dello Sport": "Max Verstappen ist mit 19 Siegen in 22 Großen Preisen der Herr der Formel 1."

Frankreich

"Le Figaro": "Der letzte Grand Prix war ein Spiegelbild der Saison 2023, die keine unbändige Leidenschaft hervorgerufen hat. In Verstappens kolossalem Schatten war es schwierig, zu glänzen."

Österreich

"Kurier": "Fast alle Fragen des Jahres waren schon vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison beantwortet. Max Verstappen und Red Bull standen seit Wochen als Weltmeister bei Fahrern und Konstrukteuren fest, dennoch stand beim Grand Prix von Abu Dhabi am Sonntag einiges noch auf dem Spiel."

Schweiz

"Blick": "Saisonsieg Nummer 19 für Max Verstappen in Abu Dhabi! Der Red-Bull-Holländer beendet das Jahr so, wie er es angefangen hat: mit einem Sprung ganz zuoberst aufs Podest."



"Tages-Anzeiger": "Es ist eine dominante Saison eines Fahrers, wie sie die Formel 1 noch nie erlebt hat. 19 von 22 Rennen hat Verstappen gewonnen, in Abu Dhabi ist er seine 1000. Führungsrunde gefahren - in einem einzigen Jahr. Es sind Fabelrekorde."