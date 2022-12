FA wirft Toney 30 weitere Vergehen gegen Wettregeln vor

Schon Ende November wurden Ivan Toney vom FC Brentford vom englischen Fußballverband 232 Verstöße gegen die Wettregeln vorgeworfen, nun kommen 30 weitere dazu.

Toney, der in der Premier League auf Platz drei der Torschützenliste steht, wurden vor der WM-Pause 232 Verstöße im Zeitraum zwischen dem 25. Februar 2017 und 23. Januar 2021 vorgeworfen. Die FA wirft dem 26-Stürmer nun 30 weitere Vergehen gegen die Wettregeln vor. Diese zusätzlichen Versößte sollen zwischen dem 14. März 2017 und dem 18. Februar 2019 stattgefunden haben, wie der Verband mitteilte.

In dem Zeitraum der neuen Vorwürfe spielte Toney für unterklassige Klubs in England (Scunthorpe United und Peterborough United). Sein Wechsel zum FC Brentford in die Premier League folgte im Sommer 2020. Nun hat der Stürmer bis 4. Januar Zeit, eine Stellungnahme zu den mittlerweile 262 Vorwürfen abzugeben. Einer Sperre scheint Toney kaum aus dem Weg gehen zu können.

Für Brentford geht es in der Premier League schon am Montag (26. Dezember, 13.30 Uhr) am Boxing Day gegen Tottenham Hotspur weiter.