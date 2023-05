FA sperrt Brentford-Stürmer Toney für acht Monate

Wegen Verstößen gegen die Wettregeln hat der englische Fußballverband Ivan Toney (27) vom FC Brentford gesperrt. Der drittbeste Torjäger der aktuellen Premier-League-Saison muss acht Monate aussetzen.

Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, ist die Sperre mit sofortiger Wirkung bis einschließlich dem 16. Januar 2024 gültig. Toney ist in dieser Zeit "von allen fußballerischen und fußballbezogenen Aktivitäten suspendiert". Allerdings darf Toney bereits nach vier Monaten, also ab dem 17. September 2023, wieder bei seinem Verein trainieren. Darüber hinaus muss er eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 britischen Pfund (rund 57.000 Euro) zahlen und erhält eine offizielle Warnung für zukünftige Aktivitäten.

Die Strafe wurde von einer unabhängigen Regulierungskommission ausgesprochen, nachdem Toney in einer Anhörung Stellung hatte beziehen können. Die schriftliche Begründung für das Urteil soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Zunächst will die FA sie noch prüfen. Der FC Brentford, Toneys Klub, kündigte in einer ersten Stellungnahme an, die Begründung der Entscheidung abwarten zu wollen und dann über ein weiteres Vorgehen zu beraten.

Toney wurden 262 Fälle vorgeworfen

Toney werden insgesamt 262 Verstöße gegen die Wettregeln vorgeworfen, die er zwischen dem 25. Februar 2017 und dem 23. Januar 2021 begangen haben soll und im November und Dezember 2022 öffentlich geworden waren. 30 davon zog die FA mittlerweile zurück, die restlichen hat Toney, der in diesem Zeitraum hauptsächlich in der drittklassigen League One aktiv war, eingeräumt. Spielern der vier englischen Profi-Ligen sind jegliche Art von Wetten auf Fußballspiele untersagt.

Trotz der Vorwürfe hatte Englands Nationaltrainer Gareth Southgate den Angreifer im März für die englische Nationalmannschaft nominiert, beim 2:0 gegen die Ukraine feierte er mit einem Kurz-Einsatz sein Debüt für die Three Lions. Für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland wäre Toney wieder spielberechtigt.

Verdient hatte sich der 27 Jahre alte Mittelstürmer seine Nominierung mit einer starken Premier-League-Saison für Brentford. 20 Tore schoss der Angreifer für die Bees, die zwei Spieltage vor Schluss noch geringe theoretische Chancen auf den Einzug in einen europäischen Wettbewerb haben. Damit ist Toney aktuell Drittplatzierter in der Torjägerliste hinter Erling Haaland (Manchester City, 36) und Harry Kane (Tottenham, 27).