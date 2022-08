FA erhebt Anklage gegen Tuchel und Conte

Thomas Tuchel und Antonio Conte versuchen, ihrem Streit die Schärfe zu nehmen. Doch beiden droht eine Strafe. Die FA hat jetzt Anklage erhoben.

"Ich glaube, euch hat es auch gefallen. Es war nichts Schlimmes, Leute! Nichts Schlimmes", sagte Thomas Tuchel nach dem furiosen 2:2 des FC Chelsea gegen Tottenham, bei dem die Spurs erst kurz vor Schluss den Ausgleich markierten. Niemand sei beleidigt oder verletzt worden. "Wir hatten keinen Faustkampf oder so was. Für mich ist das keine große Sache", so der deutsche Coach weiter.

"Ich denke, wir haben es beide genossen", spielte auch Spurs-Coach Antonio Conte die ganze Geschichte runter. Beide waren während des Spiels bereits aneinander geraten, nach dem Abpfiff kamen es erneut zum Handgemenge, weswegen Schiedsrichter Anthony Taylor beiden Trainern die Rote Karte gab. Der Referee habe mit seinen Platzverweisen einfach "die Dynamik der Szene nicht verstanden, aber das ist okay", fand Conte.

Klar, dass beide Coaches die Situation herunterspielen, beide wollen nicht gesperrt werden. Aber genau das droht Tuchel und Conte nun, denn die FA hat nun offiziell Anklage erhoben. Bis Donnerstag haben beide Trainer Zeit, sich zu dem Vorfall offiziell bei der Liga zu äußern.

Tuchels Worte nach dem Spiel könnten ein Nachspiel haben

Tuchel könnte neben dem Handgemenge auch für seine Aussagen nach dem Spiel belangt werden. In aller Deutlichkeit hatte er Schiedsrichter Anthony Taylor kritisiert, weil beide Spurs-Tore aus Tuchels Sicht irregulär gewesen waren. Angesprochen auf Chelseas Vergangenheit mit Taylor und eine von über 80.000 Fans unterschriebene Petition aus der Vorsaison, wonach der Referee keine Spiele der Blues mehr leiten möge, sagte der Chelsea-Coach: "Das wäre vielleicht besser."