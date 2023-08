F95 wochenlang ohne Bunk

Fortuna Düsseldorf muss für einen längeren Zeitraum auf Mittelfeldspieler Daniel Bunk verzichten.

Wie der rheinische Zweitligist am Montag meldet, muss der 19-jährige Bunk vorerst pausieren, weil er sich während des Auswärtsspiels von Fortunas U 23 in der Regionalliga West beim SC Wiedenbrück am Samstag einen doppelten Bänderriss im rechten Sprunggelenk zugezogen hat.

Bunk musste zur Halbzeitpause ausgewechselt werden. Die Diagnose stellte Mannschaftsarzt Dr. med. Ulf Blecker inzwischen.

Eigengewächs Bunk hat für F95 bislang ein Zweitliga-Spiel und ein DFB-Pokal-Spiel bestritten, in der Regionalliga kam er für Düsseldorf bislang zweimal zum Zug.