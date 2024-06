F95: Was passiert mit Appelkamp?

Shinta Appelkamp gehört in Düsseldorf trotz seines jungen Alters zu den Urgesteinen. Der 23-Jährige kam in der vergangenen Saison bei Daniel Thioune allerdings - insbesondere in der entscheidenden Phase in der Relegation - nur noch sehr sporadisch zum Einsatz. Gut möglich daher, dass der beste Vorbereiter der Düsseldorfer 2023/24 (zehn Assists) im Sommer vor dem Abschied steht.