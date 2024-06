F1 24: Mit diesem Trick fixt ihr die Zweispielerkarriere

Derzeit sorgt die Zweispielerkarriere in F1 24 bei einigen Spielern für Frust. Beim Eintritt in die Session friert oft das Spiel ein - durch einen Trick lässt sich das aber verhindern.

Der Start von F1 24 verlief nicht geräuschlos. Der neueste Teil der Reihe lieferte für die Community vor allem ein kontroverses Thema: die Fahrphysik. Die einen mochten sie, die anderen verachteten sie regelrecht. Codemasters und EA SPORTS reagierten auf die vielfältigen Meinungen und brachten jüngst einen Patch heraus - ob dieser zum Einklang führt, ist noch nicht abzusehen.

Allerdings ist die Fahrphysik nicht die einzige Baustelle, die geschlossen werden muss. Ein Blick ins offizielle Forum von EA verrät, dass noch viele weitere Probleme bekannt sind - eines betrifft die Zweispielerkarriere.

Frust beim Start einer Koop-Karriere

Möchte man auf PC oder plattformübergreifend auf PC und Konsole gegeneinander oder miteinander fahren, kann das zu Frust führen. Denn PC-Spieler gelangen oft nicht auf die Strecke, nach dem Navigieren auf den Unterpunkt "Zweispielerkarriere" friert das Spiel ein.

Ein Eintrag im offiziellen Forum des Publishers verrät, dass die Entwickler zwar das Problem erkannt haben. In welchem Patch es jedoch behoben wird, ist unklar. Bis dahin lässt sich der Fehler durch einen Workaround umgehen. Hierfür müsst ihr lediglich in den Grafikeinstellungen zwei Änderungen vornehmen. Zum einen vom Vollbild- auf den Fenstermodus wechseln, zum anderen die FPS auf 45 senken. Anschließend lässt sich die Session in der Zweispielerkarriere betreten, danach könnt ihr die Einstellungen wieder ändern.

Wie beschrieben ist noch nicht abzusehen, wann der Fehler durch einen Patch wirklich behoben wird. Zwar kündigten Entwickler und Publisher ein Update an, in diesem wird die Problematik der Zweispielerkarriere aber nicht aufgeführt. Im Single-Player werde hingegen verhindert, dass die Tempo-Wertung rapide sinkt, sofern man nicht die schnellste Runde absolviert.

Außerdem der Vergangenheit angehören sollen eine fehlerhafte Reifenauswahl aller Autos und ein unerwartetes Deaktivieren des ERS. Abschließend würde der Casual Settings Filter nicht mehr versuchen, das Quick Weather auf Clear zu setzen.