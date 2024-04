F1 24 Karrieremodus: Mit Ikonen oder Stars Geschichten schreiben

Im echten Leben ist die F1-Saison schon gestartet, in F1 24 gehen die Boliden erst noch an den Start. Bis dahin stellt EA SPORTS vor, welche Änderungen es geben wird - darunter am Karrieremodus.

Es sei "die größte Karriere-Innovation seit 2016", kündigte Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters an. Worte, die wohl zunächst positiv in der Community aufgenommen werden dürften, denn Kritik am Karrieremodus gab es zuletzt durchaus. Wodurch Codemasters die Fans überzeugen will, stellten der Entwickler in einem Deep Dive vor.

Neue Ikonen nur gegen Aufpreis

Insgesamt drei Kapitel gibt es zu schreiben: Einerseits mit eurem eigenen Charakter, andererseits auch mit realen F2- oder F1-Fahrern wie Max Verstappen oder alternativ einer Ikone. Im Roster der Legenden wurden deshalb auch zwei Neuzugänge präsentiert: James Hunt und Juan Pablo Montoya. Der Haken: Nur Käufer der Champions Edition erhalten die Möglichkeit, mit beiden Fahrern eine neuerliche Karriere zu starten. Regulär kostet die Version rund 20 Euro mehr (99,99 Euro) als die Standard Edition.

Für einen Weg in die Karriere entschieden, sind Trophäen und Rekorde zwar Ansporn genug, dennoch gibt es auch abseits des Rennens Ziele. Wenn ihr an der Entwicklung eines Autos teilhaben wollt, müsst ihr euer Ansehen im Fahrerlager steigern, was ihr durch verschiedene Aufgaben erreicht.

Das Ansehen hat aber auch noch weitere Auswirkungen. Denn je höher dieses ist, desto größer ist auch die Unterstützung, welche ihr von eurem Team erfahrt. Grundsätzlich erhaltet ihr Forschungspunkte, die ihr dann in einzelne Innovationen investieren oder für einen ausgewogeneren Fortschritt verteilen könnt.

Geheimtreffen für lukrative Verträge

Ist euer Ansehen hoch, hat das natürlich auch Auswirkungen auf eure Zukunft. Mehr Türen öffnen sich, große Rennställe buhlen um euch. Neu im Karrieremodus ist, dass ihr euch mit potenziellen neuen Arbeitgebern treffen könnt

Freigestellt, sofern ihr nicht eine Ikone zurückholt, wird euch auch, ob ihr in der Formel 2 startet und euch dann peu à peu hocharbeitet. Allerdings soll der längere Weg auch belohnt werden. Denn durch gute Leistungen würdet ihr in Verhandlungen bessere Positionen einnehmen können. Aber Obacht: Es kann durchaus auch an die Öffentlichkeit gelangen, dass ihr bei geheimen Gesprächen wart, was schließlich zu einem Verlust von Ansehen führe.

Wie Codemasters verkündete, könne die Karriere auch im Koop gespielt werden - wahlweise gemeinsam in einem Team oder als Rivalen. Dabei würden die Charaktere individuelle Fahrerziele verfolgen.

Koop- und Challenger-Karriere

Zusätzlich zur Fahrerkarriere gibt es auch eine Challenger-Karriere in F1 24. In dieser könnt ihr euch einen F1-Fahrer aussuchen und an einer Reihe von Mini-Saisons teilnehmen. Beeinflusst werden die Bedingungen und Strecken dabei von der Community in einem Voting.

Mit Leicht, Normal, Herausfordernd und Schwer gibt es vier Schwierigkeitsstufen der KI für diese Rennen. Habt ihr diese absolviert, könnt ihr eure Ergebnisse mit denen anderer Fahrer vergleichen und Belohnungen einstreichen.

Startschuss für den neuesten Teil ist der 28. Mai für Käufer der Champions Edition, weltweiter Release ist dann der 31. Mai. Das Rennspiel wird es sowohl für die Current als auch Old-Gen der Konsolen sowie für den PC geben. Eine Version für die Nintendo Switch gibt es nicht.