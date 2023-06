F1 23: Rating-Präsentation mal anders - Fahrer bewerten sich gegenseitig

Eine Rating-Enthüllung der anderen Art. Formel-1-Fahrer wie Max Verstappen mussten die Bewertung ihrer Teamkollegen in F1 23 erraten. Zum Leidwesen der Wochenendstimmung von George Russell.

F1 23 steht in den Startlöchern. Am 16. Juni erscheint der neuste Ableger der Rennsimulation von EA SPORTS und Codemasters. Im Vorfeld werden die Ratings der einzelnen Fahrer präsentiert - auf eine ganz besondere Art und Weise.

Denn in Zweierteams, bestehend aus den beiden Fahrern eines Lagers, müssen die Bewertungen der einzelnen Kategorien des Gegenübers erraten werden. Die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und und Sergio Perez wählten den "wissenschaftlichen Weg" und zogen ihre Erfahrungen aus den vergangenen Spielen heran. Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen waren dagegen eher großzügig unterwegs und bewerteten den jeweils anderen sehr hoch - vorzugsweise mit einer 99.

"Ihr zerstört gerade meine Vorfreude auf das Wochenende"

Den anderen einschätzen mussten die Rennfahrer in den Kategorien Erfahrung, Renngeschick, Awareness - höheres Rating für jene, die weniger Strafen kassieren - und Geschwindigkeit. Ging es an die Gesamtbewertung der jeweiligen Karten, ging es dann auch um die Ehre - wenngleich nicht ganz ernst gemeint. Beispielsweise ist Lando Norris einen Zähler besser als sein Kollege George Russell, was dieser mit den Worten kommentierte: "Jungs, ihr zerstört gerade meine Vorfreude auf das Wochenende."

Anders als zum Beispiel in FIFA Ultimate Team, können sich im Laufe der Saison diese Zahlen noch verändern. "Wie immer werden wir die Fahrerstatistiken während der gesamten F1-Saison aktualisieren, um sicherzustellen, dass das Spiel während der gesamten Saison vollständig auf den Sport abgestimmt ist", sagte John Merchant, F1 Brand Director bei Codemasters.

Für die Ratings zum Tag der Veröffentlichung habe EA SPORTS die realen Ergebnisse und Leistungen der Fahrer analysiert und zusammengestellt - der Zeitraum reicht von der letzten Saison bis einschließlich des diesjährigen Grand Prix in Miami. Zusätzlich zog der Publisher die F1-Experten Anthony Davidson und Alex Jacques heran.