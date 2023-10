F1 22: Release, Crossplay - Alle Infos zum Game

Codemasters und EA Sports bringen mit F1 22 ihr eigenen Formel 1 Rennspiel auf den Markt. Wann der Release ist und wie es u.a. mit dem Crossplay im F1 22 Game aussieht, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

Im Juli 2021 brachte Codemasters das erste Spiel im Auftrag für EA SPORTS auf den Markt. Als der Publisher bekannt durch seine FIFA-Reihe das Rennspiel-Studio hinter der DIRT- und Formel-1-Serie übernahm waren einige Parteien skeptisch. Kann das gut gehen? Jetzt hat EA mit F1 22 nicht nur eine Namenskürzung, sondern auch jede Menge andere Dinge der Serie neu aufgelegt. Was können Fans des Formel 1 Games erwarten? Als wir damals mit Codemasters Lee Mather über die Entwicklung der F1-Reihe sprachen, sah er die größte Herausforderung in der Umsetzung für die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox One Series X. Unser Video-Interview mit dem F1 Game Director könnt ihr hier ansehen.

Wann erscheint F1 22 und wird es Crossplay geben?

Der Release von F1 22 ist am 1. Juli 2022. Das Rennspiel soll für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Gerüchten zur Folge soll auch eine Crossplay-Funktion angedacht sein, die es Spielern erlaubt, zusammen auf unterschiedlichen Plattformen zu spielen. Dabei handelt es sich aber um keine offizielle Meldung von EA oder Codemasters. Es ist also noch reine Spekulation, die zum teil von einigen Medien als bewiesen aufgenommen wurde. Sobald es dazu zuverlässige Quellen gibt, informieren wir euch hier auf kicker eSport dazu. In F1 2021 konnte man zwischen PS4 und PS5 sowie innerhalb der Xbox One-Series X/S Familie miteinander und gegeneinander spielen. Das könnte auch für F1 22 eine Option sein zu der sich Codemasters aber auch noch nicht weiter geäußert hat.

"F1-Life" und weitere Neuerungen für F1 22

Spieler können sich in F1 22 auf ein paar neue Inhalte und Updates einstellen. So gibt es einen neuen F1-Life Hub, der bereits schon vor Release in der Community für Kritik sorgt. Ebenso gibt es Pläne die gesamte Präsentation aufzupolieren und optisch cineastischer wirken zu lassen. Was es damit auf sich hat, lest ihr hier.