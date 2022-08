F1 22: Portimão kommt als kostenloses Streckenupdate

F1 22 erhält das erste Streckenupdate. Codemasters und EA SPORTS bringen den Kurs von Portimão, Portugal, zurück ins Formel-1-Game.

Der Große Preis von Portugal ist in diesem Jahr nicht Teil des offiziellen Rennkalenders der Formel 1. Das hindert Codemasters und EA SPORTS jedoch nicht daran, den Kurs als kostenloses Streckenupdate in F1 22 aufzunehmen - und das bereits ab dem 2. August 2022.

"Wir wissen, dass unsere Spieler den Nervenkitzel lieben, auf mehr Rennstrecken zu fahren, und es gibt nicht viel Besseres als Portimão", sagt Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. "Portimão genießt hohes Ansehen und hat eine stolze Geschichte, und unsere Spieler werden die Herausforderung lieben, mit den für 2022 entworfenen Autos zum ersten Mal auf der ehrwürdigen Strecke zu fahren."

Das Autodromo Internacional do Algarve, besser bekannt als Portimão, kam in der Formel-1-Saison 2020 und 2021 als Ersatzstrecke zum Einsatz, als reihenweise Austragungsorte ihre Rennwochenenden aufgrund der Corona-Pandemie absagen mussten. Für Codemasters letztes Spiel in Eigenregie kamen die Änderungen des Rennkalenders 2020 zu kurzfristig, um die Strecke noch zu integrieren. Doch bereits in F1 2021 kam der Kurs aus Portugal als kostenloses Streckenupdate.

Die 4,684 km lange, hügelige Strecke ist berühmt für ihre scharfe Abfahrt, bevor es in einer letzten Rechtskurve mit Vollgas auf die Ziellinie geht. Der Kurs gleicht mit seinem Layout und den Kurvengeschwindigkeiten einer Achterbahnfahrt, die Rennfahrer wie Sim-Racer schätzen.

Portimão wird nicht das einzige Streckenupdate bleiben. Am 13. September 2022 folgt mit dem Shanghai International Circuit in China bereits das nächste Update.