F1 22: Neuer Patch bringt Crossplay an den Start

Der Patch 1.09 bringt, was sich bereits seit Wochen angekündigt hatte: F1 22 erhält das lang erwartete Crossplay.

Bereits Anfang des Monats hatte es Testphasen gegeben, in denen das plattformübergreifende Spielerlebnis ausprobiert werden konnte. Anscheinend mit Erfolg. Denn wie EA SPORTS am Montag im Zuge der Patch Notes zum Patch 1.09 mitteilte, werde noch bis Ende der Woche Crossplay in F1 22 integriert.

Darüber hinaus soll mit dem neuen Update der Rennsimulationen einigen nervigen Bugs Einhalt geboten werden, die das Gameplay störten. So zum Beispiel das verspätete Hochschalten mit Automatikgetrieben oder fehlerhafte Reifentemperaturen bei Offline-Rennstarts ohne Einführungsrunde.

Genaues Release-Datum noch offen

Highlight bleibt aber natürlich die neue Mechanik, mit der Spielende aller Geräte erstmals in der Geschichte der Serie untereinander konkurrieren können. Um dies möglich zu machen, muss lediglich in den Spieloptionen Crossplay aktiviert werden, bevor über die "Freunde-Zentrale" Mitspieler eingeladen werden können.

Wann genau die Funktion an den Start gehen wird, ließ EA SPORTS allerdings offen. Während der Patch ab sofort verfügbar ist, hieß es zum Crossplay lediglich, es erscheine "später diese Woche".