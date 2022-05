F1 22 lüftet Cover um Leclerc, Norris und Russell - Trailer zeigt Rennspektakel in Miami

F1 22 widmet sich den Talenten der Formel 1. Zu den neuen Cover Boys um Leclerc, Norris und Russell zeigt EA SPORTS erste bewegte Bilder auf dem Rundkurs von Miami.

Eine neue Ära hat die Formel 1 in dieser Saison mit überarbeiteten Regeln und Autos eingeleitet. Eine neue Ära ist seit einigen Jahren aber auch im Fahrerfeld angebrochen. Mit Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Alex Albon und Esteban Ocon drückt eine Riege an Nachwuchsfahrern der Königsklasse des Motorsports zunehmend ihren Stempel auf.

Viele Wege dieser Talente trafen sich bereits in den unterschiedlichen Kart- und Nachwuchsklassen. Neu sind auch die engen Freundschaften, die die jungen Fahrer verbindet - wurde die Formel 1 bis dato oft durch Rivalitäten geprägt.

The Boys are back in Town

F1 22 setzt drei Fahrer dieser Riege in den Fokus. Russell, Norris und Leclerc zieren das Cover der Standard Edition der Rennspielserie. Der Ferrari-Fahrer und aktuelle Weltmeisterschaftsführende Charles Leclerc wurde zudem als EA SPORTS Botschafter bekanntgegeben. Die drei sind auch in der Sim-Racing-Welt aktiv und agieren somit als Bindeglied zwischen dem realen und dem virtuellen Motorsport.

"F1 22 feiert die besten jungen Talente in F1 und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu Charles Leclerc zu vertiefen. Da er bereits als Teil der neuen Ära der Formel 1 etabliert ist, können wir die Saison hindurch mit Charles zusammenarbeiten, um unsere Spieler näher ans Geschehen zu bringen," sagte Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters.

Talente oder Champions? Zum Erscheinen von F1 22 am 1. Juli 2022 wird sowohl die Standard-Version (links) als auch die Champions Edition (rechts) erhältlich sein. EA SPORTS

Auf die Strahlkraft der noch aktiven aktuellen und vergangenen Weltmeister will EA SPORTS hingegen nicht verzichten. Daher sollen Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso und Sebastian Vettel die Champions Edition schmücken. Ein "von der ikonischen Skyline und den Lichtern Miamis inspiriertes Paket" und ein dreitägiger Early Access zum Spiel begleiten die alt eingesessenen Cover-Stars, die es insgesamt auf 14 Weltmeister-Titel bringen.

Erste bewegte Bilder aus Miami

Begleitet wird die Cover-Ankündigung von einem neuen Trailer. Entwickler Codemasters und Publisher EA SPORTS hielten sich im April zunächst bedeckt mit Bildmaterial. Gezeigt wurde damals ausschließlich das F1-Showcar.

Jetzt lassen sie die Boliden auf die neue Strecke von Miami in den USA los. Zwar fehlen noch immer die markanten Design-Unterschiede an den Rennwagen, ein erster Eindruck des am 1. Juli erscheinenden F1 22 kann hier jedoch besser eingefahren werden als in der ursprünglichen Ankündigung.