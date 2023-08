5:1, Tabellenführung: Fortuna siegt im Köln-Derby nach dominanter erster Halbzeit

Ein Ausrufezeichen sendete am Dienstagabend Fortuna Köln: Im Stadtderby gelang ein 5:1-Sieg gegen die U 21 des 1. FC Köln - und damit der Sprung an die Tabellenspitze.

Das Kölner Derby zwischen der Fortuna und der U 21 des 1. FC Köln finalisierte am Dienstagabend den Auftaktspieltag in der Regionalliga West. Die Partie wurde verschoben, weil die Fortuna am vergangenen Freitag gegen die Bundesliga-Truppe des 1. FC Köln zum Jubiläumsspiel antrat - und dabei ein beachtliches 2:2 holte.

Entsprechend waren die Rollen natürlich verteilt in diesem Punktspielderby; dass es allerdings schon zur Pause so einseitig aussah, kam dann doch überraschend. Die heimische Fortuna zeigte die deutlich reifere Spielanlage, führte nach den ersten beiden Möglichkeiten bereits mit 2:0. Bei Mikas Flanke vor dem 1:0 kam der aufgerückte Innenverteidiger Lanius gegen Verinac an den Ball und legte ihn in bester Stürmermanier mit der Innenseite ins Tor (7.). Das 2:0 fiel dann in die Kategorie sehenswert: Langer flankte präzise auf den Kopf des einlaufenden Matter, der den Ball ins lange Eck verlängerte (9.). Und Matter war dann auch für das 3:0 mitverantwortlich, als er einen katastrophalen Fehlpass von FCK-Nachwuchsprofi Kujovic dankend aufnahm und souverän vor Keeper Nickisch ins Eck legte (24.). Wenig später musste der Neuzugang vom SV Lippstadt aber schon angeschlagen raus.

Weil es für die Fortuna aber weitere Gelegenheiten durch Lanius, Mika und Kegel gab, auf der anderen Seite aber lediglich Diehls abgeblockter Schuss in der Chancenstatistik stand, war die Führung zur Pause hochverdient. Beim Effzeh-Nachwuchs lief offensiv wie defensiv wenig zusammen, die Heimelf war in allen Belangen das reifere und bessere Team.

Effzeh mit Engagement aus der Kabine

Das änderte sich in Durchgang zwei: Zwar verpasste Mika rasch nach Wiederanpfiff das leere Tor und damit das 4:0, in Folge aber trat die U 21 des Effzeh wie ausgewechselt auf: Akmestanli und der auffällige Diehl sorgten für richtig Gefahr für das Fortuna-Tor, ganz nah dran war dann U-19-Nationalspieler Diehl nach rund einer Stunde, als er vom Strafraum krachend die Unterkante der Latte traf.

Dass es dann wenig später aber endgültig klingelte im Fortuna-Kasten, kam so nicht mehr überraschend. Höger zog einen Freistoß, Diehl nahm sich erneut des ruhenden Balles an und legte ihn flach zum 1:3 ins Eck (69.). Doch es war nicht etwa der Startschuss zu einer Aufholjagd, denn die Offensivaktionen gehörten nun wieder der Heimelf, die zudem nach einer Verletzung von FC-Akteur Fadeev die lange Nachspielzeit in Überzahl bestreiten durfte - das Wechselkontingent der Gäste war ausgeschöpft. Und so legte Joker Breitfelder, von Batarilo fein bedient, abgezockt das 4:1 nach (90.+4), ehe Stanilewicz aus der Distanz die Latte erbeben ließ - und der ebenfalls eingewechselte Demaj nach einer Kombination gar noch das 5:1 draufsetzte (90.+8).

Ein hochverdienter, wenn auch um ein Tor zu deutlicher Erfolg der Fortuna. Kölns neue U 21 muss sich vor allem vorwerfen lassen, den ersten Durchgang völlig verschlafen zu haben. Weiter geht es für den ersten Tabellenführer schon am kommenden Samstag mit dem nächsten Heimspiel gegen Neuling FC Wegberg-Beeck. Die Geißbock-U-21 tritt zeitgleich bei Rot Weiss Ahlen an.