Ezekwem profitiert vom Gegentreffer und fehlt nur ein Spiel

Kimberly Ezekwem wird für seine Notbremse in der Partie gegen Aue für ein Spiel gesperrt. Der Verteidiger kam glimpflich davon, weil Aue den Freistoß zu nutzen wusste.

Das Auftaktspiel des SC Freiburg II in die neue Saison war gerade mal 35 Sekunden alt, als Kimberly Ezekwem Aues Tim Danhof als letzter Mann zu Fall brachte. Die Folge: Platzverweis und gefährliche Freistoßposition für die Gäste aus dem Erzgebirge. Für die Breisgauer kam es aber noch schlimmer, weil Marvin Stefaniak den fälligen Freistoß verwandelte.

Im Nachgang war der Treffer zumindest für Ezekwem aber gar nicht schlecht, da er anstatt einer Zweispiele-Sperre, die normalerweise bei einer Notbremse anfällt, vom Sportgericht des DFB für sein "unsportliches Verhalten" nur für eine Partie gesperrt wurde. Grund dafür ist, dass die Freiburger durch das Tor direkt "bestraft" wurde.

Wie der DFB am Montag mitteilte, hat der Verein dem Urteil zugestimmt, sodass es rechtskräftig ist.

Lehmanns Rekord geknackt

Der 21-jährige Ezekwem knackte mit der Roten Karte den gut zehn Jahre alten Rekord von Frank Lehmann für den schnellsten Platzverweis der Drittliga-Geschichte. Lehmann, der damals für Heidenheim aktiv war, sah im Gastspiel beim Chemnitzer FC in der zweiten Minute die Rote Karte. Neben dem ehemaligen FCH-Spieler wurde auch Daniel Mikic vom SC Verl gegen den FC Ingolstadt in der Spielzeit 2020/21 in der zweiten Minute des Feldes verwiesen.