Ezekwem leitet RWO-Erfolg in Velbert ein - Gütersloh entführt Punkte aus Wiedenbrück

Rot-Weiß Oberhausen (3:0 in Velbert) und der FC Gütersloh (2:0 in Wiedenbrück) gewannen am Dienstagabend ihre Nachholspiele in der Regionalliga West.

Freude bei Rot-Weiß Oberhausen über drei Auswärtspunkte bei der SSVg Velbert. FUNKE Foto Services