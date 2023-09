Ezehs "Position": Die Warteschleife

Was sein neuer Trainer über ihn sagt, klingt vielversprechend. Was bisher bei seinem neuen Klub für den linken Defensivmann heraussprang, bleibt jedoch vorerst überschaubar. Ändert sich das beim Wiedersehen mit seinem Ex-Verein?

In vielen Wettbewerben ist dieser Rang ganz okay: Dritter Platz, Bronzemedaille sozusagen. Bei Hannover 96 und speziell für Brooklyn Ezeh ist die Rolle nicht ganz befriedigend. Nach seinem Wechsel vom SV Wehen Wiesbaden zu den Niedersachsen im Sommer muss sich der Neuzugang bislang weitgehend mit der Reservistenrolle anfreunden.

In Düsseldorf wieder dabei

Immerhin: Nach drei Spielen, in denen er komplett auf der Bank schmoren musste, brachte Stefan Leitl Ezeh zuletzt beim 1:1-Unentschieden in Düsseldorf - um das Remis zu sichern und nur für die letzten vier Minuten, die den Coach aber dennoch zu Lob veranlassten: "Er hat dazu beigetragen, dass wir den Punkt in Düsseldorf geholt haben."

Die Gefahr, dass der 22-Jährige Frust schieben könnte, sieht der Coach nicht: "Ich glaube, Brooks kann die Situation gut einschätzen. Er ist extrem motiviert, hat eine gute Stimmung, eine gute Körpersprache. Er ist ein absoluter Teamplayer." Der sich vor dem Schritt zu 96 auch mit einer bevorstehenden Reservistenrolle in seinem neuen Klub abfinden musste. Leitl: "Wir haben bei seiner Verpflichtung offen kommuniziert."

Köhn und Arrey-Mbi liegen vorne

Im Dreikampf um zwei Plätze auf Hannovers linker Abwehrseite war Ezeh zuletzt hintendran. "Er ist ein Spieler, den wir auf zwei Positionen bringen können. Als linken Innenverteidiger und auf der linken Schiene", so Leitl. Doch ganz außen führt derzeit kein Weg vorbei an Derrick Köhn. Der Trainer: "Brooks hat großes Potenzial, aber er ist auch drei Jahre jünger als Derrick."

Zwei Jahre sind es tatsächlich nur, dennoch besitzt Köhn auch in puncto Zweiligaerfahrung einen großen Vorsprung. Links in der aktuellen Dreierkette genoss Ezeh im Auftaktspiel gegen Elversberg (2:2) zum ersten und bisher einzigen Mal seine Nominierung in der Startelf. Seinerzeit verbrachte der 20-jährige Bright Arrey-Mbi 90 Minuten auf der Bank. Inzwischen hat der Ex-Münchner sich jedoch mit guten Leistungen den Platz zurückerobert.

"Immer eine Option"

Für Brooklyn Ezeh blieb zuletzt dagegen nur eine "Position" in der Warteschleife. Ein neues Gefühl für ihn: In Wehen hatte er in der vergangenen Saison 33 von 38 möglichen Spielen in der 3. Liga absolviert, meist über die volle Zeit. In den zwei erfolgreichen Relegationsspielen um den Aufstieg gegen Arminia Bielefeld war der Linksfuß, der beim HSV in seiner Geburtsstadt Hamburg sowie in der Schalker Knappenschmiede ausgebildet wurde, ebenfalls dabei. In Hannover kamen nach erwähntem Debüt am ersten Spieltag bislang dagegen nur drei weitere Teilzeiteinsätze in der 2. Liga hinzu.

Und nun? Wie und wo wird Ezeh das Wiedersehen mit seinem vorherigen Klub verbringen? "Es gibt keinen Bonus, wenn es gegen den Ex-Verein geht. Bright und Derrick haben es in Düsseldorf richtig gut gemacht", stellte Trainer Leitl schon unter der Woche zum Wiesbaden-Spiel klar, fügte aber hinzu: "Es geht darum, dass wir zufrieden sind, wie sich Brooks hier präsentiert, und dass er immer eine Option ist."